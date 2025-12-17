وزير المالية: أفخر بأنني خريج العمل العام فى مصر

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل من القلب لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية خلال حفل تخرجهم، قائلاً: «أفخر بأنني خريج العمل العام فى مصر.. وأعتز بخدمة بلدى وأهلنا.. شكرًا لمن استثمر فى القدرات البشرية وفينا.. وسنكمل المسار ونستثمر فى القيادات الشابة بوزارة المالية».

أضاف الوزير، أن النجاح مسيرة مستمرة لإحداث التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد والمجتمع والناس.

قال كجوك لهؤلاء الخريجين: «تعلموا.. وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة وقدرة على التأثير.. واشتغلوا اللى بتحبوه.. لازم يكون عندكم شغف كبير بمجال عملكم.. واعلموا أن العمل الجماعي سر التميز الوظيفي.. مفيش حد بينجح لوحده».

أضاف أن النجاح الشخصي ممتع للحظات، ولكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد في مؤسسته ومجتمعه أكثر استدامة و«هيعيش».

قال الوزير للخريجين: «أنتم فى بداية الرحلة.. وطنكم ومؤسساتكم ينتظرون منكم الكثير.. كونوا أكثر عطاء.. لصالح مصر والمصريين».



وجَّه الوزير رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، قائلاً: «استطعتم تحقيق الريادة في إكساب الخريجين أهم المهارات والمعلومات العلمية المرتبطة بالواقع العملي ومتغيرات العصر.. وإننى سعيد للغاية بالشراكة الدائمة معكم في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن وزير المالية يقدم تجربة استثنائية في مجال الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الأكاديمية تعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية، لضمان تخريج كوادر أكثر قدرة وتنافسية فى سوق العمل.