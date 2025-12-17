قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف فايق يكشف لـ«صدى البلد» الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل
شوبير : الأهلي يحسم صفقة بلعمري مع الرجاء المغربي
لحظة بلحظة.. محافظ كفر الشيخ يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات الرئيسية
انتهاكات إسرائيل للهدنة تهدد الاستقرار وتفاقم أزمة غزة الإنسانية.. خبير يشرح
رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
55 دائرة في 13 محافظة.. تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: أفخر بأنني خريج العمل العام فى مصر

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل من القلب لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية خلال حفل تخرجهم، قائلاً: «أفخر بأنني خريج العمل العام فى مصر.. وأعتز بخدمة بلدى وأهلنا.. شكرًا لمن استثمر فى القدرات البشرية وفينا.. وسنكمل المسار ونستثمر فى القيادات الشابة بوزارة المالية».

أضاف الوزير، أن النجاح مسيرة مستمرة لإحداث التأثير الإيجابي المؤثر بالاقتصاد والمجتمع والناس.

قال كجوك لهؤلاء الخريجين: «تعلموا.. وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة وقدرة على التأثير.. واشتغلوا اللى بتحبوه.. لازم يكون عندكم شغف كبير بمجال عملكم.. واعلموا أن العمل الجماعي سر التميز الوظيفي.. مفيش حد بينجح لوحده».

أضاف أن النجاح الشخصي ممتع للحظات، ولكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد في مؤسسته ومجتمعه أكثر استدامة و«هيعيش».

قال الوزير للخريجين: «أنتم فى بداية الرحلة.. وطنكم ومؤسساتكم ينتظرون منكم الكثير.. كونوا أكثر عطاء.. لصالح مصر والمصريين».

وجَّه الوزير رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، قائلاً: «استطعتم تحقيق الريادة في إكساب الخريجين أهم المهارات والمعلومات العلمية المرتبطة بالواقع العملي ومتغيرات العصر.. وإننى سعيد للغاية بالشراكة الدائمة معكم في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن وزير المالية يقدم تجربة استثنائية في مجال الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الأكاديمية تعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية، لضمان تخريج كوادر أكثر قدرة وتنافسية فى سوق العمل.

الماجستير القدرات البشرية التميز الوظيفي المصرفية التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

محى اسماعيل

ادعوا له بالشفاء .. معلومات صادمة عن مرض محيى إسماعيل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام في القدمين.. وفحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين

السمنة

الموضوع مش بالأكل.. اكتشاف مفتاح السمنة والشهية في الجسم وعلاقته بسن البلوغ

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد