أزمات جديدة مرتقبة للزمالك بـ 2 مليون دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة جديدة مرتقبة لنادي الزمالك بعد إيقاف القيد السابع الذي تعرضه له من الفيفا مساء أمس.

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك مشكلتين قادمتين للزمالك، وهما صعبتين جدًا، إبراهيما نداي بمليون وشوية، وميشيلاك قريب من المليون، واللاعبان معًا دخلا في نطاق الـ 2 مليون".

وأضاف: "موقف الزمالك معهما غير جيد حاليًا، وبعد ذلك، هناك أيضًا نادي نهضة الزمامرة في صفقة صلاح الدين مصدق، واتحاد طنجة في صفقة عبدالحميد معالي، وبالفعل، اللاعبين فسخوا العقود، فنسأل الله أن يكون في عون الزمالك".

استعدادات الزمالك لمباراة حرس الحدود

يترقب جماهير القلعة البيضاء المواجهة المرتقبة بين الزمالك وحرس الحدود والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في اختبار صعب للأبيض الذي يدخل اللقاء وسط غيابات مؤثرة في صفوفه الأساسية.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا حيث تمثل فرصة حقيقية للاعبين البدلاء لإثبات قدراتهم وفرض أنفسهم على الجهاز الفني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق مع إصرار واضح على مواصلة المنافسة وعدم التراجع عن موقعه الطبيعي بين الكبار.

غياب عواد وقلق في حراسة المرمى

وشهدت تدريبات الزمالك، اليوم الأربعاء، غياب محمد عواد حارس مرمى الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود حيث أكد مصدر داخل النادي أن إصابة في القدم حالت دون مشاركته في المران وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

غيابات عديدة تضرب صفوف الزمالك

ويعاني الزمالك من سلسلة غيابات مؤثرة حيث يغيب أحمد ربيع وعبد الله السعيد بداعي الإصابة، فيما يتواجد محمود بنتايج مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب وانضم سيف الجزيري لمعسكر منتخب تونس استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

كما يغيب حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم إلى معسكر منتخب مصر بالإضافة إلى شيكو بانزا المتواجد مع منتخب أنجولا ما يفرض تحديًا كبيرًا على الجهاز الفني في اختيار التشكيل الأنسب.