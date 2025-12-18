حازم بدوي: صوت واحد يفرق بين مرشح وآخر في جولات الإعادة ويحقق الفوز

وجه القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للمواطن المصري قائلا:" اليوم ينتهي التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالمرحلة الثانية، وأن مرحلة الإعادة هي مرحلة الحسم".

ولفت إلى أن صوت واحد قد يفرق بين مرشح وآخر ويحقق الفوز، لذلك نؤكد على المشاركة، وأن عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات قد ينتج عنه فوز من هو أقل كفاءة".

وأشار إلى أن المواطن هو صاحب الكلمة، ونريد برلمان قوي يساهم في صياغة مستقبل أفضل.

وتابع:" إبطال اللجنتين الفرعيتين رقم 40 التابعة للدائرة التاسعة بقسم الأهرام و49 التابعة للدائرة السابعة بقسم العمرانية، وإبطال اللجنتين الفرعيتين جاء لما شابهما من عيب جوهري أثر في مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت للجنتين دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابع لها كل منهما ":



في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤتمر سيكون، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ١٠ و ٢٠٢٥/١٢/١١ داخل جمهورية مصر العربية.