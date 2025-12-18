الهيئة الوطنية تعلن نتائج انتخابات دائرتين في الأقصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، رسميًا نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025. الانتخابات التي أُجريت في عدد من المحافظات، تضمنت نتائج محافظة الأقصر كالتالي:

نتائج محافظة الأقصر:

الدائرة الأولى (الأقصر): فوز عبد الرحمن بشاري

دائرة القرنة: إعادة بين علاء الغزالي و عبد الستار محمد رضا

جدير بالذكر أن انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة تشمل العديد من الدوائر الأخرى في محافظات مختلفة، وهي:

الدائرة الأولى: الوادي الجديد

الدائرة الأولى (قسم الخارجة)

الدائرة الثانية (مركز الداخلة والفرافرة)

أسوان

الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)

الدائرة الثالثة (مركز النوبة)

الدائرة الرابعة (مركز إدفو)

الأقصر

الدائرة الأولى (قسم الأقصر)

الدائرة الثانية (مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (مركز إسنا)

الإسكندرية

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)

المنيا

الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)

الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (مركز ملوي)

الدائرة السادسة (مركز دير مواس)

الجيزة

الدائرة الأولى (قسم الجيزة)

الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (قسم العمرانية)

الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)

الدائرة العاشرة (قسم أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)

البحيرة

الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)

الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)

سوهاج

الدائرة السابعة (مركز البلينا)

أسيوط

الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)

الدائرة الثانية (مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)

الفيوم

الدائرة الثالثة (مركز سنورس)

تأتي هذه النتائج بعد أن أُجريت إعادة الانتخابات في هذه الدوائر بناءً على أحكام قضائية، وذلك في سياق الانتخابات البرلمانية لعام 2025.