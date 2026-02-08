أول رد إماراتي على إيقاف الجزائر اتفاقية خدمات النقل الجوي

أوضحت هيئة الطيران المدني ‌‏الإماراتية أن إيقاف الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية".





وذكرت أن "الاتفاقية تظل سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي".





وأشارت الهيئة إلى أن "التنسيق متواصل مع كافة الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، وتتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".