الأهلي يكرم سيدات السلة بعد الفوز ببطولة أفريقيا

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم على تكريم لاعبات ‏الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج للمرة الأولى ‏بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في ضيافة الأهلي على مدار الأيام الماضية.

أقيم حفل التكريم في حضور أحمد حسن، رئيس نادي سبورتنج، ومحمد الجارحي عضو ‏مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورويدا هشام عضو مجلس الإدارة، والدكتور ‏سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة.‏

ووجه رئيس النادي الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة وكافة اللجان الفرعية وإدارات ‏النادي المختلفة على الجهود التي بذلها الجميع لخروج البطولة بالصورة المشرفة التي عكست مكانة ‏الأهلي التاريخية.

في ختام التكريم حرص الخطيب على إهداء درع خاص إلى رئيس نادي سبورتنج؛ ‏تقديرا للعلاقات المميزة بين الناديين، وهو ما تمثل في مشاركة هاجر عامر لاعبة سبورتنج مع الأهلي ‏في البطولة، والذي قام بدوره بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع ناديه، كما قدم رئيس الأهلي دروعا تذكارية للجهاز الفني ‏والإداري والطبي واللاعبات.‏