الأهلي يكرم سيدات السلة بعد الفوز ببطولة أفريقيا

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم على تكريم لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج للمرة الأولى بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في ضيافة الأهلي على مدار الأيام الماضية.
أقيم حفل التكريم في حضور أحمد حسن، رئيس نادي سبورتنج، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورويدا هشام عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة.
ووجه رئيس النادي الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة وكافة اللجان الفرعية وإدارات النادي المختلفة على الجهود التي بذلها الجميع لخروج البطولة بالصورة المشرفة التي عكست مكانة الأهلي التاريخية.
في ختام التكريم حرص الخطيب على إهداء درع خاص إلى رئيس نادي سبورتنج؛ تقديرا للعلاقات المميزة بين الناديين، وهو ما تمثل في مشاركة هاجر عامر لاعبة سبورتنج مع الأهلي في البطولة، والذي قام بدوره بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع ناديه، كما قدم رئيس الأهلي دروعا تذكارية للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبات.