هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة .

وقال رئيس هيئة الاستعلامات :" صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا تنضوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: “ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي”.

وتابع ضياء رشوان :" أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات".