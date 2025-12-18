الهلال الأحمر المصري: قافلة زاد العزة97 تحمل مستلزمات ضرورية لغزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم / الخميس/ قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 97، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها قطاع غزة، يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية التي شملت نحو 33,500 بطانية، 30 ألف قطعة ملابس شتوية، 500 مرتبة، ونحو 6,400 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.



كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 97، أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: أكثر من 305 ألف سلة غذائية، 250 طن دقيق، وأكثر من 2,700 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، نحو 1,500 طن مواد بترولية.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

