رغم فتح معبر رفح رسميًا.. معوقات إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن فتح معبر رفح من الجانب الإسرائيلي يُنظر إليه في إسرائيل على أنه فتح رمزي، يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه خطوة إنسانية، في ظل محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية، مفادها التزام إسرائيل بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أبو شمسية، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرسالة الإسرائيلية لا تتعلق بآلية عمل معبر رفح أو بالجوانب الإنسانية المرتبطة به، بقدر ما تركز على التأكيد بأن إسرائيل أوفت بالتزاماتها عبر إعادة فتح المعبر في الاتجاهين، مقابل الدفع نحو المرحلة التي تعتبرها إسرائيل الأهم، وهي نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح فصائل المقاومة، وفق ما ورد في مقترح ترامب الأخير.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الجانب الإسرائيلي غيّب العديد من التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة، وعلى رأسها أعداد المغادرين والقادمين وآليات التنفيذ، في ظل غياب أي بيانات رسمية، باستثناء ما نقلته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، والتي أفادت بأن إسرائيل ستسمح فقط بخروج 50 مريضًا من قطاع غزة، يرافق كل مريض شخصان، وذلك ضمن إجراءات لوجستية معقدة.

وأشارت دانا أبو شمسية إلى أنه حتى في حال عدم وجود احتكاك مباشر بين المغادرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن عناصر أمن إسرائيلية ستتواجد داخل غرف محصنة لمراقبة تدفق الفلسطينيين، والتحقق من هوياتهم باستخدام تقنيات المراقبة والتعرف على الوجوه.

وأكدت أن الأمر ذاته ينطبق على العائدين إلى قطاع غزة، حيث ستسمح إسرائيل بعودة 50 شخصًا فقط ممن غادروا القطاع قبل السابع من أكتوبر.