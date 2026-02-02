قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

إيران
إيران
هاني حسين

فرضت بريطانيا، حزمة جديدة من العقوبات على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضافت بريطانيا، 11 تصنيفا جديدا بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لقرار إيران تصنيف جيوش دول الاتحاد الأوروبي "جماعات إرهابية"، وذلك بعد إدراج الاتحاد للحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة له.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني: "نرفض إعلان إدراج جيوش الاتحاد الأوروبي على القائمة وتوجيه تهمة الإرهاب إليها".

جاءت هذه الخطوة الإيرانية بعد أن شهد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، تحولاً رمزياً في نهجه تجاه القيادة الإيرانية بتصنيفه الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك عقب ما تبين أنه شن أعنف حملة قمع للاحتجاجات في الجمهورية منذ تأسيسها عام 1979.

إيران امريكا بريطانيا عقوبات اوروبا

