بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

فرضت بريطانيا، حزمة جديدة من العقوبات على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضافت بريطانيا، 11 تصنيفا جديدا بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لقرار إيران تصنيف جيوش دول الاتحاد الأوروبي "جماعات إرهابية"، وذلك بعد إدراج الاتحاد للحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة له.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني: "نرفض إعلان إدراج جيوش الاتحاد الأوروبي على القائمة وتوجيه تهمة الإرهاب إليها".

جاءت هذه الخطوة الإيرانية بعد أن شهد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، تحولاً رمزياً في نهجه تجاه القيادة الإيرانية بتصنيفه الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك عقب ما تبين أنه شن أعنف حملة قمع للاحتجاجات في الجمهورية منذ تأسيسها عام 1979.