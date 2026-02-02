قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام

فرناس حفظي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في طهران ، عن اعتقال أربعة أجانب بتهمة "المشاركة في أعمال شغب"، دون تحديد جنسياتهم أو تاريخ اعتقالهم. 

وذكر التقرير، أن "هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا في مداهمة، وخلال تفتيش حقيبة أحد المشتبه بهم، عُثر على أربع قنابل صوتية محلية الصنع، استُخدمت في احتجاجات وأعمال شغب في المنطقة".

من جانب آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن إيران تستدعي السفراء الأوروبيين بعد تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقال السفير الأمريكي بحلف الناتو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينتظر طويلا حتى تستجيب إيران لمطالبه، وفقا لفوكس نيوز.

وأضاف السفير الأمريكي، أن هدف ترامب ليس زعزعة استقرار إيران رغم احتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري، مؤكدا أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمريكية رفيعة، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدي انفتاحا على عقد اجتماع تفاوضي مع إيران، في خطوة قد تمهد لعقد لقاء مرتقب بين وفدي البلدين في العاصمة التركية أنقرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن إدارة ترامب أبلغت طهران، عبر عدة قنوات اتصال، استعدادها للدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين، في إشارة إلى وجود مسار دبلوماسي نشط رغم التوترات المتصاعدة.

وبحسب الموقع، أفاد مصدران إقليميان بأن تركيا ومصر وقطر تشارك في جهود وساطة لتنظيم اجتماع بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة، وذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.

