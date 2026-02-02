البيت الأبيض: ويتكوف يزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو.. غدا

أكد البيت الأبيض التقارير التي تفيد بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل غدًا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتكوف يزور إسرائيل

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بأنه من المتوقع أن يزور ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات مع نتنياهو وقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير.

وتأتي زيارة ويتكوف في وقت يتقدم فيه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رغم استمرار إسرائيل في قتل الفلسطينيين في انتهاك لبنوده، ووتتطلب المراحل التالية من خطة ترامب لغزة تسليم الحكم إلى التكنوقراط الفلسطينيين، وتخلي حماس عن أسلحتها، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ريثما تتم إعادة إعمار غزة.

ورفضت حماس حتى الآن نزع السلاح، وأشارت إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى أنها ستستخدم القوة لإجبارها على ذلك إذا لم يتم نزع سلاحها سلميًا. تأتي زيارة ويتكوف وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.