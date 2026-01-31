قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا

ويتكوف
ويتكوف
فرناس حفظي

كتب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موقع "إكس" الإخباري، عن اجتماعاته مع كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "كانت الاجتماعات فعالة وبناءة، كجزء من جهود الوساطة الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأوكراني". 

ووفقا لويتكوف، ضم الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت باسنت، وصهر ترامب جاريد كوشنر، وكبير مستشاري البيت الأبيض جوش غرينباوم، بالإضافة إلى ويتكوف نفسه، وكتب أيضا: "خرجنا من الاجتماع متفائلين بأن روسيا تعمل على تحقيق السلام في أوكرانيا".

وفي السياق ذاته، التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل ديميترييف، بوفد من المسؤولين الأمريكيين في ميامي.

وكانت روسيا قد وافقت أمس على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالامتناع عن شنّ ضربات على الأراضي الأوكرانية حتى الأول من فبراير.

كما دعا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، إلى ضرورة أن يُبلَّغ الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر القنوات المهنية الرسمية.

وفي تصريحات له؛ أشار غروشكو إلى أن الرئيس الفرنسي سبق وأعلن عن نيته الاتصال بـ بوتين، لكن ذلك لم يحدث.

وقال أيضا : لذلك نحن، بطبيعة الحال، نقرأ هذه الرسائل، حتى العامة منها، ولكن مرة أخرى، نفترض أنه إذا كان هناك اهتمام جاد، فإنه يُبلَّغ عبر قنوات مهنية أخرى.


وكان ماكرون قد صرح في أوائل يناير بأن هناك احتمالًا لإجراء محادثة مع بوتين خلال الأسابيع المقبلة.

ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيريل ديميترييف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين البيت الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

