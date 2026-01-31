أعضاء بالكونجرس يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة ستارت مع روسيا





حذر أعضاء الكونجرس الأمريكي، السبت، الرئيس دونالد ترامب علنًا من المخاطر المرتبطة بانتهاء سريان المعاهدة الروسية-الأمريكية للأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، والتي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير.



ومن جانبه ؛ قال السيناتور إدوارد ماركي، الذي قدم أيضًا مشروع قرار لإعادة الولايات المتحدة إلى السيطرة على الأسلحة، في بيان: "أدعو الرئيس ترامب للعمل مع روسيا على استبدال المعاهدة وإجراء مفاوضات مع الصين بشأن السيطرة على الأسلحة".



ومن جانبها ؛ صرحت السيناتور الديمقراطية في لجنة العلاقات الدولية، جاني شاهين، إلى التحديات القادمة في مجال الأمن النووي العالمي: "تقترب هذه التحديات مع اقتراب انتهاء المعاهدة، التي تمثل آخر قيود قانونية على الأسلحة النووية الروسية. هناك قادة في كلا الحزبين يدركون جدية هذه اللحظة، ومن بينهم الرئيس ترامب، الذي له تاريخ طويل من القلق بشأن الحرب النووية".





كما دعا النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس جيم ماكغفرن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدًا على ضرورة قيادة الولايات المتحدة في نزع السلاح النووي حيث قال "العالم لا يزال يسير في الاتجاه الخاطئ في مسائل نزع السلاح النووي والسيطرة على الأسلحة. إذا أردنا تجنب الكارثة، يجب على الولايات المتحدة أن تتولى القيادة في تعزيز التجميد العالمي للتجارب النووية والإنتاج والنشر"



