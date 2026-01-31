قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام
أعضاء بالكونجرس يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة ستارت مع روسيا
مصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى الأهلى أمام يانج أفريكانز
كامويش يوقع عقود انضمامه للأهلي.. وقيده بالقائمة المحلية والأفريقية
الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس السبت
أذكار قبل الفجر بساعة في شعبان.. 7 كلمات يحبها الله في هذا الوقت
حلمي طولان: الاحتراف الذهني حلقة مفقودة في الكرة المصرية
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أعضاء بالكونجرس يحذرون ترامب من انتهاء معاهدة ستارت مع روسيا

ترامب
ترامب
محمود نوفل



حذر أعضاء الكونجرس الأمريكي، السبت، الرئيس دونالد ترامب علنًا من المخاطر المرتبطة بانتهاء سريان المعاهدة الروسية-الأمريكية للأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، والتي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير.

ومن جانبه ؛ قال السيناتور إدوارد ماركي، الذي قدم أيضًا مشروع قرار لإعادة الولايات المتحدة إلى السيطرة على الأسلحة، في بيان: "أدعو الرئيس ترامب للعمل مع روسيا على استبدال المعاهدة وإجراء مفاوضات مع الصين بشأن السيطرة على الأسلحة".

ومن جانبها ؛ صرحت السيناتور الديمقراطية في لجنة العلاقات الدولية، جاني شاهين، إلى التحديات القادمة في مجال الأمن النووي العالمي: "تقترب هذه التحديات مع اقتراب انتهاء المعاهدة، التي تمثل آخر قيود قانونية على الأسلحة النووية الروسية. هناك قادة في كلا الحزبين يدركون جدية هذه اللحظة، ومن بينهم الرئيس ترامب، الذي له تاريخ طويل من القلق بشأن الحرب النووية".
 


كما دعا النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس جيم ماكغفرن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدًا على ضرورة قيادة الولايات المتحدة في نزع السلاح النووي حيث قال "العالم لا يزال يسير في الاتجاه الخاطئ في مسائل نزع السلاح النووي والسيطرة على الأسلحة. إذا أردنا تجنب الكارثة، يجب على الولايات المتحدة أن تتولى القيادة في تعزيز التجميد العالمي للتجارب النووية والإنتاج والنشر"


 

الكونجرس الأمريكي ترامب معاهدة نيو ستارت أسلحة هجومية الصين الأمن النووي العالمي حرب نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

البنتاجون

5.8 مليار دولار .. البنتاجون يوافق على بيع أسلحة لجيش الاحتلال

تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز

أول تعليق أمريكي على تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز

أحمد أبو الغيط خلال افتتاح غرفة التجارة العربية الهندية

​أبو الغيط يشارك في مراسم افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية

بالصور

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد