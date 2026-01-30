إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، أن إدارة ترامب تعتزم الإعلان قريبًا عن إنشاء قوة استقرار قطاع غزة، وتحديد الدول التي سترسل جنودًا إلى القطاع.

وأوضحت هيئة البث العبرية "كان"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حماس، بما يتماشى مع الرؤية الأمريكية الجديدة لفرض الاستقرار وتغيير الواقع الأمني في القطاع.

يأتي ذلك في ظل إعلان رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، يوم الجمعة عن إعادة فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل بشكل تجريبي، على أن يكون فتح المعبر في الاتجاهين يوم الاثنين 2 فبراير 2026.

وقال "شعث" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" إنه "بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح، ووفقًا لما أعلن عنه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة سابقا، نُعلن رسميًا فتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٦، علما بان الاحد ١ فبراير المقبل هو يوم تجريبي لآليات العمل في المعبر".