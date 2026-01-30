قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

غزة والسودان وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية الهندي

الديب أبوعلي

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في العاصمة الهندية نيودلهي، سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها أبو الغيط إلى جمهورية الهند.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط وجّه الشكر في مستهل اللقاء إلى الجانب الهندي على الجهود المبذولة من أجل الإعداد والتنظيم للدورة الثانية للاجتماع الوزاري العربي- الهندي، وكذلك الدورة الرابعة لاجتماع كبار المسؤولين، الذي تستضيفه الهند يومي 30 و31 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو استكمال أنشطة منتدى التعاون العربي- الهندي.

وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي توليها جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء لتعزيز العلاقات مع الهند، خاصة في ضوء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين عامي 2008 و2013، واللتان أسستا لمنتدى التعاون العربي- الهندي ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والإعلامية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية وصل خلال عام 2025 إلى نحو 240 مليار دولار.

وأضاف رشدي، أن اللقاء تناول مناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان والصومال واليمن وليبيا وسوريا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام.

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، على ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل متواصل، مشددًا على أهمية التحرك الفوري نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، والانتقال في أقرب وقت إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأشار المتحدث إلى أن وزير الشؤون الخارجية الهندي أشاد بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية من أجل إرساء السلام في المنطقة، وبموقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، بما يتفق مع قواعد القانون الدولي.

