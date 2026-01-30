قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

9 ساعات بحثا عن حبة دواء.. الموت البطيء يترصد أصحاب الأمراض المزمنة في غزة

مأساة أصحاب الأمراض المزمنة في غزة
مأساة أصحاب الأمراض المزمنة في غزة
ناصر السيد

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن معاناة كبيرة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من توقف العدوان الإسرائيلي في مناطق كثيرة من القطاع، إلا أن معاناة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة لم تتوقف جراء منع الاحتلال إدخال أدوية الأمراض المزمنة.

الأمراض المزمنة في غزة

ونشرت وكالة وفا، تقريرا حول معاناة سكان غزة، في البحث عن الأدوية التي تخفف آلامهم، حيث أوضحت أن المواطن فلسطيني يدعى معتز عزيز عمره 44 عاما، أمضى تسع ساعات متواصلة في البحث عن حبة دواء تخفف من آلام مرضه المزمن، متنقلا بين الصيدليات والنقاط الطبية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قبل أن يضطر، تحت وطأة تدهور حالته الصحية، إلى التوجه لمستشفى الأمل، حيث زوده الأطباء بالدواء من قسم العناية المركزة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن هذه المأساة التي يمر بها معتز عزيز، هي مرآة تعكس صورة يومية لآلاف المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة، في ظل تعمد الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال أدوية أساسية، ما يشكل، حربا جديدة تستهدف المرضى، وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة قد تصل إلى الجلطات والمضاعفات القاتلة.

وقال عزيز إنه يعاني من مرض الوهن العضلي، وهو مرض مزمن يتمثل بتآكل في العضلات، ويعاني يوميا من انعدام الدواء، ويقضي ساعات طويلة في البحث عن جرعة تسكن ألمه دون جدوى، مضيفا أن الأطباء نصحوه بالتوجه إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، مشيرا إلى أن خطورة المرض تكمن في أن انقطاع الدواء قد يودي بحياته في أي لحظة.

وقالت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية، أن نسبة النقص في أدوية الأمراض المزمنة بلغت نحو 52%، ما يهدد حياة آلاف المرضى في قطاع غزة.

حبة ‏دواء الموت البطئ الأمراض المزمنة في غزة الأمراض المزمنة العدوان الإسرائيلي معاناة سكان غزة مدينة خان يونس

