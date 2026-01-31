ترامب يحذر بريطانيا وكندا من التقارب الاقتصادي مع الصين



حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلاً من بريطانيا وكندا من إبرام صفقات تجارية جديدة مع الصين، بعد أن زار قائدا البلدين بكين هذا الشهر في مسعى لتعزيز العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ترامب مساء الخميس، في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين هذا الأسبوع، والتي شكلت مؤشراً على تحسن في العلاقات بين لندن وبكين "ما يفعلونه بالغ الخطورة عليهم".

وأضاف قائلاً: "لكن الأخطر من ذلك هو انخراط كندا مع الصين. كندا في وضع سيئ للغاية، أداؤها سيئ، ولا يمكن أن تبحث عن الحل لدى الصين".

انفتاح حلفاء واشنطن على الصين

جاءت تصريحات ترمب على هامش العرض الأول لفيلم وثائقي عن السيدة الأولى ميلانيا ترمب، بعد ساعات فقط من لقاء ستارمر بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أحرز خلاله تقدماً في مساعي توسيع وصول الشركات البريطانية إلى الأسواق الصينية.

تبرز تحذيرات ترمب، بما في ذلك تهديد سابق بفرض رسوم جمركية على كندا، حجم التحدي الذي يواجه حلفاء الولايات المتحدة في سعيهم إلى تحقيق استقلالية استراتيجية عن واشنطن في علاقاتهم مع بكين.