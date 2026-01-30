أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مبدأ تقرير المصير موجود بالنسبة للغرب في حالة كوسوفو ولكنه غائب عندما يتعلق الأمر بشبه جزيرة القرم ودونباس .

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة : حصلت خيانة في فنزويلا على مستوى المسؤولين والسيناريو الفنزويلي لن يتكرر في كوبا وطريق الولايات المتحدة إلى كوبا لن يكون سهلا .

وأضاف : الأمم المتحدة فقدت أي حق أخلاقي في المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا بما في ذلك أمينها العام الذي يلعب على جانب واحد فقط من الصراع.

وختم : حلف الناتو استنفذ نفسه وقد أكد ترامب هذه الحقيقة.