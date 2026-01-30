البيت الأبيض: سنفرض رسوما جمركية على بضائع الدول التي تزود كوبا بالنفط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسوماً جمركية على البضائع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، مضيفاً أن "الرئيس وقّع أمراً رئاسياً يعلن فيه حالة طوارئ وطنية" بهذا الشأن.

كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا في منشورٍ نشره على شبكته الاجتماعية "تروث"، قائلاً: "بناءً على رفض كندا، بشكلٍ غير قانوني وعنيد، منح شهادات اعتماد طائرات غلف ستريم، فإننا نلغي بموجب هذا الاعتماد لجميع الطائرات المصنعة في كندا".

وأضاف: "إذا لم يتم تصحيح هذا الوضع فوراً، لأي سببٍ كان، فسأفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على جميع الطائرات المباعة للولايات المتحدة من كندا. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!".