ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع إيران في الأيام الأخيرة، وإنه يعتزم القيام بذلك مجدداً.

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في العرض الأول للفيلم الوثائقي الذي أخرجته زوجته ميلانيا في مركز كينيدي.

وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع الإيرانيين في الأيام الأخيرة، وما إذا كان ينوي القيام بذلك مجدداً، أجاب: "لقد تحدثت، وأعتزم القيام بذلك".

وأضاف: "لدينا العديد من السفن الحربية القوية المتجهة إلى إيران حالياً، وسيكون من الرائع ألا نضطر لاستخدامها".

وعندما سُئل عن رسالته للإيرانيين، أجاب: "قلت لهم أمرين: لا للأسلحة النووية، وتوقفوا عن قتل المتظاهرين".