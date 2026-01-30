قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري : الرئيس السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات .. ترامب : بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

توحيد القرار الاستراتيجي .. أمين سر حركة فتح يوجه رسالة مهمة لـ حماس
دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس إلى توحيد القرار الاستراتيجي، مؤكدًا أن الهدف واحد والوطن واحد، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاطيًا أكثر مسؤولية مع الأزمة الفلسطينية.


وسيم السيسي: المصريون القدماء ليسوا فراعنة.. وحضارتنا لم يبنيها سكان كوكب آخر
أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن الحضارة المصرية القديمة مبنية على أساس علمي وليس قيام سكان كوكب آخر ببناؤها .


مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان الإرهابية خطفت الوطن وزعزعت الإستقرار، مشيرا إلى أن أخونة الدولة كان مخططا لإنهيار مصر.


جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله في غزة والأمر لا يقتصر على توفير الغذاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


ويتكوف عن غزة : يمكن القول إننا في المرحلة الثانية الآن
أكد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، أن سياسة السلام عبر القوة مكنت من إعادة المحتجزين بقطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


ترامب : بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه طلب من بوتين بشكل شخصي وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع على الأقل، حسبما افادت قناة “  القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك انخفاض لقيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ولكن هناك أسباب عالمية ومحلية.


مصطفى بكري : حديث الرئيس السيسي في عيد الشرطة تاريخي ويجب أن يدرس
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدا حجم التحديات التي تواجهها مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على مبدأ الفصل بين السلطات.


وزير خارجية إيران: أوروبا ترتكب خطأ استراتيجي فادح بتصنيفها قواتنا الوطنية منظمة إرهابية
أكد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، أن أوروبا منشغلة بتأجيج الصراع ولا توجد أي دولة أوروبية تعمل على تجنب حرب شاملةن حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل


برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 29 يناير 2026، نشاطًا ملحوظًا للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم/س.

مصطفى بكري مصر الرئيس السيسي ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

الاهلي

لاعب الأهلي السابق عن أزمه إمام عاشور: خلص الكلام

بابي ثياو

مدرب منتخب السنغال يوجه رسالة للجماهير بعد إيقافه وتغريمه ماليا

إمام عاشور

ناقد رياضي عن إمام عاشور: سجل مشاكل وأزمات منذ انتقاله للأهلي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد