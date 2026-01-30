مصطفى بكري : الرئيس السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات .. ترامب : بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

توحيد القرار الاستراتيجي .. أمين سر حركة فتح يوجه رسالة مهمة لـ حماس

دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس إلى توحيد القرار الاستراتيجي، مؤكدًا أن الهدف واحد والوطن واحد، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاطيًا أكثر مسؤولية مع الأزمة الفلسطينية.



وسيم السيسي: المصريون القدماء ليسوا فراعنة.. وحضارتنا لم يبنيها سكان كوكب آخر

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن الحضارة المصرية القديمة مبنية على أساس علمي وليس قيام سكان كوكب آخر ببناؤها .



مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان الإرهابية خطفت الوطن وزعزعت الإستقرار، مشيرا إلى أن أخونة الدولة كان مخططا لإنهيار مصر.



جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله في غزة والأمر لا يقتصر على توفير الغذاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



ويتكوف عن غزة : يمكن القول إننا في المرحلة الثانية الآن

أكد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، أن سياسة السلام عبر القوة مكنت من إعادة المحتجزين بقطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ترامب : بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه طلب من بوتين بشكل شخصي وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع على الأقل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك انخفاض لقيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ولكن هناك أسباب عالمية ومحلية.



مصطفى بكري : حديث الرئيس السيسي في عيد الشرطة تاريخي ويجب أن يدرس

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدا حجم التحديات التي تواجهها مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على مبدأ الفصل بين السلطات.



وزير خارجية إيران: أوروبا ترتكب خطأ استراتيجي فادح بتصنيفها قواتنا الوطنية منظمة إرهابية

أكد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، أن أوروبا منشغلة بتأجيج الصراع ولا توجد أي دولة أوروبية تعمل على تجنب حرب شاملةن حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل



برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 29 يناير 2026، نشاطًا ملحوظًا للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم/س.