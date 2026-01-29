برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 29 يناير 2026، نشاطًا ملحوظًا للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29 يناير 2026| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 29 يناير 2026.

حالة الطقس اليوم الخميس 29 يناير 2026

العظمى

القاهرة 22

الإسكندرية 21

شرم الشيخ 24

مطروح 21

أسوان 24

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 21

أبوظبي 23

القدس 13

تونس 16

الخرطوم 32

عواصم العالم

أنقرة 09

روما 13

لندن 07

باريس 07

موسكو -10

رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، الخميس، هناك استمرار لنشاط الرياح، ورياح جنوبية غربية قادمة من أماكن صحراوية، وسرعتها تتراوح من 35 إلى 50 كم على الساعة، وبدوره سيؤدي إلى نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، تؤثر فى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة فى المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هناك استمرارا لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، ولكن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية، وترتفع عن الأمس بمعدل بدرجة إلى درجتين، وتصل القاهرة الكبرى نهارا إلى 22 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس نهارا دافئ بشكل كبير على أغلب المحافظات، وتصل درجة الحرارة فى الأقصر وأسوان إلى 24 و25 درجة مئوية، وخلال فترات الليل يبدأ التحسن فى درجات الحرارة الصغرى، ولكن ليس بشكل كبير، ويكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، وسيكون هناك فروق فى الحرارة بين النهار والليل.

وحذرت من تخفيف الملابس، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. موعد انتهاء فصل الشتاء



كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشتاء سينتهي رسميًا في 21 مارس 2026، لكن التقلبات الشتوية ستستمر حتى نهاية مارس وبداية أبريل، لذا يجب الحذر من الدفء المؤقت الذي قد يحدث في بعض الفترات.

كما يُحتمل أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

ويستمر الطقس باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يصبح باردًا ليلاً.