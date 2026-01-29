الطقس اليوم.. نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الخميس 29 يناير 2026، نشاطًا في الرياح على معظم أنحاء البلاد، حيث ستكون سرعتها تتراوح بين 35 و50 كم/س في شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تؤدي الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس:

الطقس في الصباح: بارد.

الطقس خلال النهار: مائل للدفء على أغلب الأنحاء.

الطقس في الليل: بارد.

اضطراب في الملاحة البحرية:

من المتوقع أن يشهد البحر اضطرابًا في الملاحة البحرية على بعض السواحل مثل السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 35-60 كم/س، كما سيرتفع مستوى الأمواج إلى 2-3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 22 درجة، الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية: العظمى 22 درجة، الصغرى 14 درجة.

مطروح: العظمى 22 درجة، الصغرى 13 درجة.

سوهاج: العظمى 21 درجة، الصغرى 8 درجات.

قنا: العظمى 23 درجة، الصغرى 11 درجة.

أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 12 درجة.

توصيات

يُفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة على الطرق الصحراوية والسواحل الشمالية الغربية، بسبب انخفاض الرؤية الناجم عن الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما يُنصح بتوخي الحذر أثناء الأنشطة البحرية.