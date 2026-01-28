قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة تتوقع اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الظواهر الجوية

وأوضح القياتي أن البلاد ستشهد أمطارًا متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، في حين تكون الأمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية.

كما أشار إلى فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضاف عضو هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح يستمر على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

تحذير هام للمواطنين

وأكد القياتي أن السحب الرعدية قد يصاحبها بنسبة حدوث تصل إلى 30% نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب، مع احتمالية حدوث ضربات برق وفرص لتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 20° – الصغرى 11°

الإسكندرية: العظمى 19° – الصغرى 10°

مطروح: العظمى 19° – الصغرى 10°

سوهاج: العظمى 22° – الصغرى 8°

قنا: العظمى 23° – الصغرى 11°

أسوان: العظمى 24° – الصغرى 12°

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

