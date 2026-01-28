وقاية من برد الشتاء.. مشروبات صباحية دافئة لتعزيز مناعتك

مع زيادة الشعور البرد في فصل الشتاء، وفى ظل تقلبات الطقس خلال الأيام الحالية، يصبح الاستيقاظ أمرًا صعبًا، لذلك فإن تناول مشروب دافئ يحتوي على مكونات طبيعية يمكن أن يكون طريقة رائعة لبدء اليوم، ليس فقط لأنها توفر الراحة ولكنها أيضًا تقدم مجموعة من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

مشروبات دافئة غنية بمكونات تعزيز المناعة

نشر موقع "تايمز أوف إنديا"، تقريرا عن مشروبات صباحية تساعد في الهضم، وتوفر هذه المشروبات الدفعة مغذية للحفاظ على النشاط والصحة، خاصة أنها طبيعية لمساعدتنا على البقاء أقوياء ومنتعشين طوال فصل الشتاء

شاي الزنجبيل والليمون

يشكل الزنجبيل والليمون ثنائيًا مثاليًا خاصة في الصباح، ويمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تدفئة الجسم وتسكين آلام العضلات، بينما يحتوي الليمون على فيتامين سي، مما يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات الموسمية.

ولتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى إضافة بضع شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن وعصر نصف ليمونة.

حليب الكركم الذهبي

الحليب الذهبي، وهو مشروب مصنوع من الكركم، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يرتبط بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب ودعم المفاصل.

ما عليك سوى مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الحليب الدافئ وإضافة القليل من الفلفل الأسود الذى يُعزز امتصاص الكركمين، وتحليته بالعسل إذا رغبت في ذلك.

ماء القرفة والعسل

يمكن أن يعمل مشروب بسيط من القرفة والعسل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك في الصباح، فالقرفة غنية بمضادات الأكسدة وقد تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمشروب صباحي في الشتاء.

ما عليك سوى إضافة عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى الماء الدافئ، وتركه منقوعًا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

شاي البابونج واللافندر

يُعرف البابونج واللافندر بتأثيراتهما المهدئة، مما يجعل هذا المشروب مثاليًا لتقليل التوتر والقلق، والذي غالبًا ما يصل إلى ذروته خلال الأشهر الباردة.

كما أن البابونج لطيف على المعدة، ويساعد على الهضم، بينما يضيف اللافندر رائحة مهدئة، ولتحضير هذا المشروب انقع البابونج واللافندر في الماء الساخن لبضع دقائق.

ماء الليمون والعسل

إضافة الليمون والعسل إلى الماء الدافئ مشروب كلاسيكي يحظى بشعبية كبيرة، حيث يساعد الليمون على الهضم ويزيل السموم من الكبد.

بينما يوفر العسل حلاوة طبيعية إلى جانب خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد هذا المزيج في تنشيط عملية الهضم، وطرد السموم وتعزيز جهاز المناعة، لتحضيره، أضف عصير نصف ليمونة إلى الماء الدافئ، وأضف ملعقة صغيرة من العسل.

مشروب النعناع والريحان

يساعد هذا المشروب من النعناع والريحان على تهدئة المعدة وتصفية الذهن، فالريحان غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد في تقليل التوتر.

بينما يساعد النعناع في الهضم ويضيف لمسة منعشة، فقط أضف بضع أوراق من الريحان طازجة وأوراق نعناع إلى الماء الساخن واتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل تناوله.

خل التفاح والعسل

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المشروبات ذات النكهة اللاذعة قليلاً، فإن خل التفاح والعسل خيارًا رائعًا، ويُعرف خل التفاح بمساعدته على الهضم وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني.

بينما يضيف العسل لمسة من الحلاوة وله فوائد مضادة للميكروبات، فقط امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل في ماء دافئ، وحرك جيدًا، ثم تناوله ببطء.