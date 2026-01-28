قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
وقاية من برد الشتاء.. مشروبات صباحية دافئة لتعزيز مناعتك

مشروبات صباحية دافئة
مشروبات صباحية دافئة
خالد يوسف

مع زيادة الشعور البرد في فصل الشتاء، وفى ظل تقلبات الطقس خلال الأيام الحالية، يصبح الاستيقاظ أمرًا صعبًا، لذلك فإن تناول مشروب دافئ يحتوي على مكونات طبيعية يمكن أن يكون طريقة رائعة لبدء اليوم، ليس فقط لأنها توفر الراحة ولكنها أيضًا تقدم مجموعة من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

مشروبات دافئة غنية بمكونات تعزيز المناعة

نشر موقع "تايمز أوف إنديا"، تقريرا عن مشروبات صباحية تساعد في الهضم، وتوفر هذه المشروبات الدفعة مغذية للحفاظ على النشاط والصحة، خاصة أنها طبيعية لمساعدتنا على البقاء أقوياء ومنتعشين طوال فصل الشتاء

شاي الزنجبيل والليمون

يشكل الزنجبيل والليمون ثنائيًا مثاليًا خاصة في الصباح، ويمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تدفئة الجسم وتسكين آلام العضلات، بينما يحتوي الليمون على فيتامين سي، مما يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات الموسمية.

ولتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى إضافة بضع شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن وعصر نصف ليمونة.

حليب الكركم الذهبي

الحليب الذهبي، وهو مشروب مصنوع من الكركم، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يرتبط بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب ودعم المفاصل.

ما عليك سوى مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الحليب الدافئ وإضافة القليل من الفلفل الأسود الذى يُعزز امتصاص الكركمين، وتحليته بالعسل إذا رغبت في ذلك.

ماء القرفة والعسل

يمكن أن يعمل مشروب بسيط من القرفة والعسل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك في الصباح، فالقرفة غنية بمضادات الأكسدة وقد تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمشروب صباحي في الشتاء.

ما عليك سوى إضافة عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى الماء الدافئ، وتركه منقوعًا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

شاي البابونج واللافندر

يُعرف البابونج واللافندر بتأثيراتهما المهدئة، مما يجعل هذا المشروب مثاليًا لتقليل التوتر والقلق، والذي غالبًا ما يصل إلى ذروته خلال الأشهر الباردة.

كما أن البابونج لطيف على المعدة، ويساعد على الهضم، بينما يضيف اللافندر رائحة مهدئة، ولتحضير هذا المشروب انقع البابونج واللافندر في الماء الساخن لبضع دقائق.

ماء الليمون والعسل

إضافة الليمون والعسل إلى الماء الدافئ مشروب كلاسيكي يحظى بشعبية كبيرة، حيث يساعد الليمون على الهضم ويزيل السموم من الكبد.

بينما يوفر العسل حلاوة طبيعية إلى جانب خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد هذا المزيج في تنشيط عملية الهضم، وطرد السموم وتعزيز جهاز المناعة، لتحضيره، أضف عصير نصف ليمونة إلى الماء الدافئ، وأضف ملعقة صغيرة من العسل.

مشروب النعناع والريحان

يساعد هذا المشروب من النعناع والريحان على تهدئة المعدة وتصفية الذهن، فالريحان غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد في تقليل التوتر.

بينما يساعد النعناع في الهضم ويضيف لمسة منعشة، فقط أضف بضع أوراق من الريحان طازجة وأوراق نعناع إلى الماء الساخن واتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل تناوله.

خل التفاح والعسل

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المشروبات ذات النكهة اللاذعة قليلاً، فإن خل التفاح والعسل خيارًا رائعًا، ويُعرف خل التفاح بمساعدته على الهضم وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني.

بينما يضيف العسل لمسة من الحلاوة وله فوائد مضادة للميكروبات، فقط امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل في ماء دافئ، وحرك جيدًا، ثم تناوله ببطء.

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

لارتفاع الطلب وضعف الدولار.. الذهب يسجل قمة تاريخية ويتجاوز الـ5200 دولار للأوقية

البنك الدولي يدعم مشاريع اجتماعية في لبنان بـ 350 مليون دولار

البنك الدولي يدعم مشاريع اجتماعية في لبنان بـ 350 مليون دولار

الشيخ محمد بن راشد

محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد