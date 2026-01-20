طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

كشفت تقارير طبية حديثة أن اختيار مشروب مناسب قبل العلاقة الحميمية يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في الأداء البدني والحالة النفسية لدى الزوجين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العلاقة والانسجام بين الطرفين.

خبراء التغذية العلاجية والصحة الجنسية، فإن بعض المشروبات الطبيعية لا تعمل فقط على الترطيب، بل تسهم في تحسين الدورة الدموية ورفع مستويات الطاقة وتقليل التوتر، وهي عوامل أساسية لنجاح العلاقة الحميمة.

عصير الرمان قبل العلاقة الحميمية السر الذهبي للطاقة والرغبة

قال الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يُعد عصير الرمان الطبيعي من أفضل المشروبات التي يُنصح بتناولها قبل العلاقة الحميمية بنحو 45–60 دقيقة، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

هذا التأثير يجعله مشروبًا مثاليًا لتعزيز الرغبة وتحسين الإحساس بالطاقة، خاصة لدى من يعانون من الإجهاد أو التوتر اليومي.

كيف يؤثر المشروب الطبيعي على الدورة الدموية والأداء الجنسي؟

أوضح الأطباء أن الرمان يدعم مرونة الشرايين ويُحسّن تدفق الدم، ما ينعكس مباشرة على تحسين الأداء الجنسي لدى الرجل والمرأة على حد سواء.

كما أن تناوله قبل العلاقة يساعد على تقليل القلق والتوتر، وهما من أكبر العوامل التي تُضعف الرغبة الجنسية وتؤثر سلبًا على الاستمتاع.

فوائد صحية إضافية لمشروب ما قبل العلاقة

إلى جانب تأثيره على العلاقة الحميمية، يحتوي الرمان على فيتامين C والبوتاسيوم ومركبات نباتية مفيدة لصحة القلب والمناعة، ما يجعله خيارًا صحيًا وآمنًا بدلًا من المنبهات الصناعية أو مشروبات الطاقة.

أجواء نفسية أفضل قبل العلاقة الحميمية

العلاقة الزوجية

يشير خبراء العلاقات الزوجية إلى أن الأجواء النفسية قبل العلاقة لا تقل أهمية عن الجوانب الجسدية.

تناول مشروب دافئ ومريح مثل الرمان أو الزنجبيل بالعسل يمكن أن يخلق حالة من الهدوء والتقارب بين الزوجين، ويُحسّن المزاج ويزيد الإحساس بالراحة والألفة.