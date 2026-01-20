قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
أسماء عبد الحفيظ

كشفت تقارير طبية حديثة أن اختيار مشروب مناسب قبل العلاقة الحميمية يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في الأداء البدني والحالة النفسية لدى الزوجين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العلاقة والانسجام بين الطرفين.

 خبراء التغذية العلاجية والصحة الجنسية، فإن بعض المشروبات الطبيعية لا تعمل فقط على الترطيب، بل تسهم في تحسين الدورة الدموية ورفع مستويات الطاقة وتقليل التوتر، وهي عوامل أساسية لنجاح العلاقة الحميمة.

عصير الرمان قبل العلاقة الحميمية السر الذهبي للطاقة والرغبة

قال الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يُعد عصير الرمان الطبيعي من أفضل المشروبات التي يُنصح بتناولها قبل العلاقة الحميمية بنحو 45–60 دقيقة، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

هذا التأثير يجعله مشروبًا مثاليًا لتعزيز الرغبة وتحسين الإحساس بالطاقة، خاصة لدى من يعانون من الإجهاد أو التوتر اليومي.

كيف يؤثر المشروب الطبيعي على الدورة الدموية والأداء الجنسي؟

أوضح الأطباء أن الرمان يدعم مرونة الشرايين ويُحسّن تدفق الدم، ما ينعكس مباشرة على تحسين الأداء الجنسي لدى الرجل والمرأة على حد سواء.

كما أن تناوله قبل العلاقة يساعد على تقليل القلق والتوتر، وهما من أكبر العوامل التي تُضعف الرغبة الجنسية وتؤثر سلبًا على الاستمتاع.

فوائد صحية إضافية لمشروب ما قبل العلاقة

إلى جانب تأثيره على العلاقة الحميمية، يحتوي الرمان على فيتامين C والبوتاسيوم ومركبات نباتية مفيدة لصحة القلب والمناعة، ما يجعله خيارًا صحيًا وآمنًا بدلًا من المنبهات الصناعية أو مشروبات الطاقة.

أجواء نفسية أفضل قبل العلاقة الحميمية

 العلاقة الزوجية

يشير خبراء العلاقات الزوجية إلى أن الأجواء النفسية قبل العلاقة لا تقل أهمية عن الجوانب الجسدية.

تناول مشروب دافئ ومريح مثل الرمان أو الزنجبيل بالعسل يمكن أن يخلق حالة من الهدوء والتقارب بين الزوجين، ويُحسّن المزاج ويزيد الإحساس بالراحة والألفة.

مشروب العلاقة الحميمية الرمان عصير الرمان عصير الرمان قبل العلاقة الحميمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

ترشيحاتنا

فيراري

فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

مازدا

مازدا تعلن تأجيل طرح سيارتها الكهربائية إلى هذا الموعد

هاتف Magic8 Pro Air

بهيكل فائق النحافة .. منافس آيفون إير هونر Magic 8 Pro Air

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد