ماء الليمون المغلي أصبح من المشروبات الشائعة بين من يبحثون عن النوم الهادئ، الهضم الأفضل، أو دعم المناعة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ورغم بساطته، فإن تأثيره على الجسم يتجاوز مجرد الترطيب، إذ يرتبط بعدة تغيرات فسيولوجية ونفسية تحدث أثناء الليل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم

تناول ماء دافئ بشكل عام قبل النوم يساعد على الاسترخاء، ومع إضافة الليمون يصبح المشروب أكثر فاعلية في تهدئة التوتر. حرارة السائل ترسل إشارات للجسم بالاستعداد للراحة، ما قد يقلل الأرق الخفيف ويجعل النوم أعمق، خاصة لمن يعانون من القلق أو التفكير الزائد ليلًا.

دعم الهضم وتقليل الانتفاخ

الليمون يحتوي على أحماض طبيعية تحفّز إفراز العصارات الهضمية. عند تناوله دافئًا قبل النوم، قد يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الغازات والانتفاخ في الصباح التالي. لذلك يلاحظ بعض الأشخاص شعورًا أخف في البطن عند الاستيقاظ.

ترطيب الجسم أثناء الليل

كثيرون يستيقظون بجفاف الفم أو صداع خفيف بسبب نقص السوائل. شرب كوب من ماء الليمون الدافئ قبل النوم يساعد على الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب خلال ساعات الليل، ما قد يقلل الصداع الصباحي والتعب.

دعم المناعة بفضل فيتامين C

الليمون غني بفيتامين C الذي يساهم في تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات البسيطة. ورغم أن الغلي قد يقلل جزءًا من الفيتامين، فإن الكمية المتبقية ما زالت مفيدة، خاصة مع الاستهلاك المنتظم.

تأثير محتمل على حرق الدهون

لا يوجد مشروب سحري للتخسيس، لكن ماء الليمون الدافئ قبل النوم قد يساعد بشكل غير مباشر على التحكم في الوزن من خلال تحسين الهضم وتقليل الرغبة في تناول سكريات ليلية، كما أنه بديل صحي للمشروبات المحلّاة.

تنظيف خفيف للكبد والسموم

الليمون يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد الكبد على أداء وظائفه بكفاءة. شربه دافئًا ليلًا قد يدعم عمليات الجسم الطبيعية في التخلص من الفضلات والسموم.

متى قد يكون ضارًا؟

رغم فوائده، هناك حالات يُفضل فيها الحذر:

لمن يعانون ارتجاع المريء: حموضة الليمون قد تزيد الأعراض قبل النوم.

حساسية المعدة أو القرحة: الأفضل تجنبه أو تخفيف تركيزه جدًا.

مشاكل الأسنان: حموضة الليمون قد تؤثر على مينا الأسنان؛ يُنصح بالمضمضة بالماء بعد الشرب.

من يتناول مدرات البول: يجب استشارة الطبيب.

الطريقة المثالية للتحضير