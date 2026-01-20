قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
أسماء عبد الحفيظ

ماء الليمون المغلي أصبح من المشروبات الشائعة بين من يبحثون عن النوم الهادئ، الهضم الأفضل، أو دعم المناعة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ورغم بساطته، فإن تأثيره على الجسم يتجاوز مجرد الترطيب، إذ يرتبط بعدة تغيرات فسيولوجية ونفسية تحدث أثناء الليل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم

تناول ماء دافئ بشكل عام قبل النوم يساعد على الاسترخاء، ومع إضافة الليمون يصبح المشروب أكثر فاعلية في تهدئة التوتر. حرارة السائل ترسل إشارات للجسم بالاستعداد للراحة، ما قد يقلل الأرق الخفيف ويجعل النوم أعمق، خاصة لمن يعانون من القلق أو التفكير الزائد ليلًا.

دعم الهضم وتقليل الانتفاخ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

الليمون يحتوي على أحماض طبيعية تحفّز إفراز العصارات الهضمية. عند تناوله دافئًا قبل النوم، قد يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الغازات والانتفاخ في الصباح التالي. لذلك يلاحظ بعض الأشخاص شعورًا أخف في البطن عند الاستيقاظ.

ترطيب الجسم أثناء الليل

كثيرون يستيقظون بجفاف الفم أو صداع خفيف بسبب نقص السوائل. شرب كوب من ماء الليمون الدافئ قبل النوم يساعد على الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب خلال ساعات الليل، ما قد يقلل الصداع الصباحي والتعب.

دعم المناعة بفضل فيتامين C

الليمون غني بفيتامين C الذي يساهم في تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات البسيطة. ورغم أن الغلي قد يقلل جزءًا من الفيتامين، فإن الكمية المتبقية ما زالت مفيدة، خاصة مع الاستهلاك المنتظم.

تأثير محتمل على حرق الدهون

لا يوجد مشروب سحري للتخسيس، لكن ماء الليمون الدافئ قبل النوم قد يساعد بشكل غير مباشر على التحكم في الوزن من خلال تحسين الهضم وتقليل الرغبة في تناول سكريات ليلية، كما أنه بديل صحي للمشروبات المحلّاة.

تنظيف خفيف للكبد والسموم

الليمون يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد الكبد على أداء وظائفه بكفاءة. شربه دافئًا ليلًا قد يدعم عمليات الجسم الطبيعية في التخلص من الفضلات والسموم.

متى قد يكون ضارًا؟

رغم فوائده، هناك حالات يُفضل فيها الحذر:

  • لمن يعانون ارتجاع المريء: حموضة الليمون قد تزيد الأعراض قبل النوم.
  • حساسية المعدة أو القرحة: الأفضل تجنبه أو تخفيف تركيزه جدًا.
  • مشاكل الأسنان: حموضة الليمون قد تؤثر على مينا الأسنان؛ يُنصح بالمضمضة بالماء بعد الشرب.
  • من يتناول مدرات البول: يجب استشارة الطبيب.

الطريقة المثالية للتحضير

  • اغلِ كوب ماء ثم اتركه يبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا وليس شديد السخونة.
  • أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
  • يمكن إضافة ملعقة عسل صغيرة إذا رغبت.
  • اشربه قبل النوم بنحو 30–60 دقيقة.
الليمون ماء الليمون ماء الليمون المغلي تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

ترشيحاتنا

بيراميدز

كأس مصر.. موعد مباراة بيراميدز والجونة والقنوات الناقلة

الزمالك

موعد عودة خماسي الزمالك الدولى للتدريبات استعدادا للمصري

خالد الغندور

خالد الغندور: بحب المغرب و شعبها و بشجع منتخبها

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد