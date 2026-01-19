قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
أصل الحكاية

فوائد شرب الليمون المغلي قبل النوم.. وتأثيره الإيجابي على الصحة

ولاء خنيزي

يحظى الليمون بمكانة مميزة في عالم التغذية والعلاجات الطبيعية، إذ يُعرف بخصائصه المنظفة والمطهرة، غير أن غليه يمنحه قيمة إضافية قد لا يدركها كثيرون، فهذه الخطوة البسيطة تساعد على إطلاق الزيوت الطبيعية والمغذيات في الماء، لينتج عنها مشروب دافئ ومهدئ يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في شعور الجسم مع بداية اليوم التالي، وذلك وفقًا لما نشره موقع " tips-and-tricks".

تعزيز تنظيف الجسم طبيعيًا قبل النوم

يعتبر الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم، ويساعد شرب الماء المغلي مع الليمون قبل النوم على تحفيز الجسم لطرد السموم خلال فترات الراحة، مما ينعكس في صورة نشاط وحيوية ملحوظة في الصباح.

دعم إدارة الوزن وتحسين الهضم

يرتبط ماء الليمون غالبًا بفقدان الوزن، ويعمل غلي الليمون على تعزيز هذا التأثير، حيث يساعد المشروب الدافئ على تنشيط عملية الأيض وتحسين الهضم، ومع الانتظام عليه قد يشعر الشخص بخفة في الجسم وصفاء ذهني وتحسن في وظائف الجهاز الهضمي مع بداية اليوم.

تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي الليمون على نسبة مرتفعة من فيتامين سي الذي يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم جهاز المناعة، ويساهم شرب الليمون المغلي في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا مثل تهدئة التهاب الحلق وتقليل البلغم واحتقان الأنف، إلى جانب المساعدة على خفض الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

تعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم

يساعد الماء الدافئ مع الليمون على تهدئة الجسم والعقل، مما يعزز الشعور بالاسترخاء قبل النوم، ويساهم في تحسين جودة النوم والحد من التوتر بعد يوم طويل.

تعزيز صحة البشرة ونضارتها

يساهم فيتامين سي الموجود في الليمون في تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحمي البشرة ويدعم مرونتها، كما يساعد على الحفاظ على نضارتها ومظهرها الصحي مع الاستمرار في تناوله بانتظام.

الوقاية من حصوات الكلى

يحتوي مشروب الماء مع الليمون على حمض الستريك، وهو عنصر فعال في تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى، من خلال المساعدة على منع ترسب الأملاح داخل الجهاز البولي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يعتبر تقليل السكريات من أفضل الطرق للحفاظ على توازن السكر في الدم، ويمكن لمشروب الليمون مع الماء الدافئ أن يساهم في هذا الأمر، إذ يحتوي الليمون على البيوفلافونويدات التي أثبتت الدراسات دورها في المساعدة على خفض مستويات السكر في الدم.

الليمون شرب الليمون الليمون المغلي فوائد شرب الليمون فوائد شرب الليمون المغلي فوائد الليمون المغلي

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
انتر لوك
مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
