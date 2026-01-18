قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
أصل الحكاية

مفيد للصحة وانقاص الوزن.. افضل طريقة لتناول مشروب الكمون

مفيد للصحة وانقاص الوزن.. افضل طريقة لتناول مشروب الكمون

ولاء خنيزي
مفيد للصحة وانقاص الوزن.. افضل طريقة لتناول مشروب الكمون
ولاء خنيزي

أصبح ماء الكمون الدافئ من أبرز المشروبات الطبيعية التي تحظى بشعبية بين الراغبين في تحسين صحتهم وفقدان الوزن بطريقة طبيعية وآمنة. إذ يُعرف الكمون منذ القدم بخصائصه العلاجية في تهدئة اضطرابات المعدة وعسر الهضم، وتقليل الانتفاخ، قبل أن تنتشر مشروبات "إزالة السموم".

ووفقًا لموقع "Food-ndtv"، فإن شرب ماء الكمون بانتظام يساهم في دعم الجسم بطرق بسيطة لكنها فعالة، خاصة عند دمجه ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد ماء الكمون لفقدان الوزن

تحسين الهضم بعد العشاء

يساعد الكمون على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتقليل شعور الحرقة وعسر الهضم بعد وجبات العشاء. فشرب ماء الكمون الدافئ قبل النوم يحفز الإنزيمات الهاضمة، مما يسمح للجسم بهضم الطعام بكفاءة أكبر ويخفف من الشعور بالثقل، لتصبح الراحة أثناء النوم أفضل.

تقليل الانتفاخ واحتباس الماء

يمتاز الكمون بخصائص طاردة للغازات تساعد على تقليل الانتفاخ واحتباس السوائل. وأظهرت دراسة نشرت عام 2020 أن شرب ماء الكمون الدافئ مساءً يعزز حركة الأمعاء، مما يساعد على التخلص من الغازات والماء الزائد، ويجعل البطن أكثر استواءً مع الاستمرار في الاستخدام.

السيطرة على الشهية

يساعد ماء الكمون على كبح الرغبة في تناول الطعام ليلاً، حيث يعطي المذاق القوي للكمون شعورًا بالشبع ويقلل من وجبات السناك بعد العشاء، مما يسهم تدريجيًا في خفض السعرات الحرارية الزائدة والتحكم في الوزن.

دعم عملية الأيض

يحتوي الكمون على مركبات مثل "الثيمول" التي تدعم عملية الأيض، مما يعزز استفادة الجسم من الطعام بكفاءة أعلى. ويعمل شرب ماء الكمون الدافئ على تعزيز هذا التأثير، خاصة عند الالتزام بنظام غذائي متوازن.

فوائد صحية إضافية

تخفيف الحموضة وعسر الهضم

يساعد ماء الكمون على موازنة حموضة المعدة وتخفيف الانزعاج بعد تناول وجبات دسمة أو حارة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد العشاء.

تقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد

يحتوي الكمون على مضادات أكسدة وفيتامين C، مما يعزز مناعة الجسم ويساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

تأخير شيخوخة الشعر

تساعد بذور الكمون على إبطاء ظهور الشيب المبكر، ويمكن إضافة أوراق الكاري والزبيب أثناء تحضيره لتحقيق أفضل النتائج عند تناوله يوميًا.

دعم صحة الأمعاء

يعمل شرب ماء الكمون بانتظام على تحسين صحة الأمعاء من خلال تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، مما يسهم في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وتنظيم الوزن بشكل غير مباشر.

طريقة التحضير والجرعة المثالية

ينصح بتناول كوب واحد يوميًا من ماء الكمون، مع تجنب التركيز العالي الذي قد يكون قاسيًا على المعدة، خاصة لمن يعانون من الحموضة. وأفضل وقت لتناوله هو بعد العشاء بحوالي 30-45 دقيقة، مع عدم شربه على معدة فارغة.

طريقة التحضير:

  • أضف نصف ملعقة صغيرة من الكمون إلى كوب ماء.
  • اغليه لمدة 5-7 دقائق، ثم صفّيه.
  • يُفضل تناوله دافئًا، دون إضافة سكر أو عسل إذا كان الهدف فقدان الوزن.
