قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تراجع أسعار البقوليات والخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 18 يناير 2025

تراجع أسعار البقوليات والخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 18 يناير 2025
تراجع أسعار البقوليات والخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 18 يناير 2025
ولاء خنيزي

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الأحد 18 يناير، حالة من الهدوء النسبي انعكست على أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، حيث سُجلت موجة تراجعات ملحوظة، خاصة في البقوليات والزيوت، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة من الخضراوات والفاكهة. ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بزيادة المعروض واستقرار حركة التداول، ما يخفف نسبيًا من الأعباء المعيشية على المواطنين.

انخفاض أسعار السلع الأساسية

تصدر الفول والعدس قائمة السلع الأكثر تراجعًا، إلى جانب المكرونة والزيوت، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • العدس الصحيح: 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 6 جنيهات.
  • الفول المجروش: 63 جنيهًا للكيلو، بتراجع 9 جنيهات.
  • المكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا، بتراجع 7.25 جنيه.
  • الفول المعبأ: 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.25 جنيه.
  • زيت عباد الشمس: 95 جنيهًا للتر، بتراجع 1.25 جنيه.

سلع غذائية مستقرة

في المقابل، حافظت بعض السلع الأساسية على استقرارها السعري دون تغيير يُذكر، أبرزها:

  • الأرز المعبأ: 32 جنيهًا للكيلو.
  • السكر الأبيض: 37 جنيهًا للكيلو.
  • الدقيق المعبأ: 28 جنيهًا للكيلو.

الخضراوات تسجل انخفاضات واضحة

شهدت أسعار الخضراوات تراجعات ملحوظة، قادتها البامية والملوخية، نتيجة وفرة المعروض في الأسواق:

  • البامية: 48 جنيهًا، بانخفاض 13.25 جنيه.
  • الملوخية: 21 جنيهًا، بتراجع 4.25 جنيه.
  • الكوسة: 20 جنيهًا، بانخفاض 3.25 جنيه.
  • الليمون البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، بتراجع 3 جنيهات.
  • القلقاس: 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين.

استقرار أسعار الخضراوات الأساسية

سجلت بعض الأصناف الأساسية استقرارًا نسبيًا، وجاءت أسعارها كالتالي:

  • الطماطم: 13 جنيهًا للكيلو.
  • البصل: 15 جنيهًا للكيلو.
  • البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.
  • البسلة: 30 جنيهًا للكيلو.
  • السبانخ: 21 جنيهًا.
  • الخيار (صوب): 19 جنيهًا.
  • القرنبيط: 26 جنيهًا للقطعة.

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت بعض أصناف الفاكهة تراجعًا محدودًا، بينما استقرت أسعار أصناف أخرى، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

  • البرقوق: 68 جنيهًا، بتراجع 3.5 جنيه.
  • الخوخ: 50 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه.
  • التفاح المحلي: 67 جنيهًا.
  • المانجو البلدي: 48 جنيهًا.
  • الموز البلدي: 35 جنيهًا.
  • البلح الأحمر: 31 جنيهًا.
أسعار البقوليات اسعار الخضروات اسعار الفاكهة اسعار البقوليات الاسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

ترشيحاتنا

الغندور

لا يصح.. الغندور يعلق على تصرف جماهير المغرب أثناء النشيد الوطني المصري

منتخب مصر

من اللاعب الذي افتقده منتخب مصر في أمم أفريقيا؟.. إعلامي يثير الجدل

شوبير

أحمد شوبير يكشف آخر تطورات صفقة مروان عثمان مع الأهلي

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد