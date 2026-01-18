تراجع أسعار البقوليات والخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 18 يناير 2025

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الأحد 18 يناير، حالة من الهدوء النسبي انعكست على أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، حيث سُجلت موجة تراجعات ملحوظة، خاصة في البقوليات والزيوت، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة من الخضراوات والفاكهة. ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بزيادة المعروض واستقرار حركة التداول، ما يخفف نسبيًا من الأعباء المعيشية على المواطنين.
انخفاض أسعار السلع الأساسية
تصدر الفول والعدس قائمة السلع الأكثر تراجعًا، إلى جانب المكرونة والزيوت، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- العدس الصحيح: 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 6 جنيهات.
- الفول المجروش: 63 جنيهًا للكيلو، بتراجع 9 جنيهات.
- المكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا، بتراجع 7.25 جنيه.
- الفول المعبأ: 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.25 جنيه.
- زيت عباد الشمس: 95 جنيهًا للتر، بتراجع 1.25 جنيه.
سلع غذائية مستقرة
في المقابل، حافظت بعض السلع الأساسية على استقرارها السعري دون تغيير يُذكر، أبرزها:
- الأرز المعبأ: 32 جنيهًا للكيلو.
- السكر الأبيض: 37 جنيهًا للكيلو.
- الدقيق المعبأ: 28 جنيهًا للكيلو.
الخضراوات تسجل انخفاضات واضحة
شهدت أسعار الخضراوات تراجعات ملحوظة، قادتها البامية والملوخية، نتيجة وفرة المعروض في الأسواق:
- البامية: 48 جنيهًا، بانخفاض 13.25 جنيه.
- الملوخية: 21 جنيهًا، بتراجع 4.25 جنيه.
- الكوسة: 20 جنيهًا، بانخفاض 3.25 جنيه.
- الليمون البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، بتراجع 3 جنيهات.
- القلقاس: 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين.
استقرار أسعار الخضراوات الأساسية
سجلت بعض الأصناف الأساسية استقرارًا نسبيًا، وجاءت أسعارها كالتالي:
- الطماطم: 13 جنيهًا للكيلو.
- البصل: 15 جنيهًا للكيلو.
- البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.
- البسلة: 30 جنيهًا للكيلو.
- السبانخ: 21 جنيهًا.
- الخيار (صوب): 19 جنيهًا.
- القرنبيط: 26 جنيهًا للقطعة.
أسعار الفاكهة اليوم
شهدت بعض أصناف الفاكهة تراجعًا محدودًا، بينما استقرت أسعار أصناف أخرى، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:
- البرقوق: 68 جنيهًا، بتراجع 3.5 جنيه.
- الخوخ: 50 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه.
- التفاح المحلي: 67 جنيهًا.
- المانجو البلدي: 48 جنيهًا.
- الموز البلدي: 35 جنيهًا.
- البلح الأحمر: 31 جنيهًا.