أول علاج لغضروف المفاصل بدلًا من الاكتفاء بتسكين الألم.. إيه الحكاية؟

في إنجاز طبي غير مسبوق، كشف باحثون من جامعة ستانفورد عن تطوير دواء مبتكر قد يُحدث تحولًا جذريًا في علاج خشونة الركبة والفصال العظمي، إذ لا يقتصر دوره على تخفيف الألم، بل يعمل على إعادة تكوين الغضروف التالف داخل المفصل، وذلك بحسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية.

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من تآكل غضروف الركبة، وهي حالة تتفاقم مع التقدم في العمر أو بسبب الإصابات المتكررة والضغط الشديد على المفاصل، خاصة لدى الرياضيين.

هذا التآكل يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها، مسببًا ألمًا مزمنًا، وتيبسًا، وضعفًا في الحركة.

وحتى الآن، كانت الخيارات العلاجية محدودة بين المسكنات ومضادات الالتهاب أو العمليات الجراحية المعقدة لاستبدال المفصل.

اكتشاف السبب الخفي لتدهور الغضروف

الاختراق العلمي الجديد بدأ حين تمكن فريق البحث من تحديد بروتين يُعرف باسم 15-PGDH يتراكم داخل المفاصل المصابة مع مرور الوقت.

هذا البروتين يعمل كعائق بيولوجي يمنع خلايا الغضروف من التجدد، ويزيد من الالتهاب، ما يؤدي إلى تسارع تدمير أنسجة المفصل.

كيف يغير الدواء المعادلة؟

الدواء المطور صُمم ليقوم بتعطيل هذا البروتين تحديدًا.

وعند تعطيله، ترتفع داخل المفصل مستويات مادة حيوية تُسمى البروستاغلاندين E2، وهي مركب معروف بدوره في تحفيز إصلاح الأنسجة.

هذه الزيادة ترسل إشارة قوية لخلايا الغضروف كي تعود إلى النشاط، فتبدأ في إنتاج الكولاجين ومكونات أخرى ضرورية لبناء غضروف جديد وصحي.

بهذه الطريقة، لا يكتفي العلاج بإيقاف التدهور، بل يحول المفصل إلى بيئة قادرة على الترميم الذاتي.

نتائج مشجعة في المختبر

التجارب التي أُجريت على فئران تعاني من تلف شديد في غضروف الركبة أظهرت نتائج لافتة؛ إذ توقفت عملية التآكل، وبدأ الغضروف في التجدد بعد حقن الدواء.

كما أثبت العلاج قدرته على منع تطور الفصال العظمي بعد إصابات المفاصل، وهو ما يفتح المجال لاستخدامه كعلاج وقائي أيضًا.

خطوة نحو مستقبل بلا خشونة؟

رغم أن الدواء لا يزال في مرحلة الأبحاث قبل السريرية، فإن العلماء يرون فيه نقلة نوعية في فهم وعلاج أمراض المفاصل.

وإذا أثبت فعاليته لدى البشر، فقد يصبح أول علاج يعيد بناء غضروف المفصل بدل الاكتفاء بتخفيف الألم.