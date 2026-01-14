قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة

أحمد أيمن

بعد تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، يتساءل ملايين المصريين عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال في الدور قبل النهائي.

المنتخب المصري نجح في الوصول إلى هذا الدور بعد تصدره مجموعته في دورة المجموعات، التي ضمت إلى جواره جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي، ثم تجاوز بنين في دور الـ16، قبل أن يُقصي كوت ديفوار حامل اللقب من ربع النهائي في مباراة مثيرة انتهت بفوز الفراعنة. 

أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار 

فاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت السبت الماضي على ملعب أدرار بالمغرب، ليصعد منتخب مصر للدور نصف نهائى أمم أفريقيا لمواجهة السنغال.

افتتح عمر مرموش أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول وذلك بعد تسديدة متقنة سكنت شباك حارس كوت ديفوار.

وأضاف اللاعب رامي ربيعة الهدف الثاني للفراعنة من رأسية رائعة سكنت شباك كوت ديفوار، وفي الدقيقة 39 سجل أحمد فتوح هدف بالخطأ في مرماه ليقلص النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 52 بعد تمريره رائعة من إمام عاشور، قبل أن ينجح منتخب كوت ديفوار في تقليص الفارق في الدقيقة 71 بتسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 3-2 لصالح منتخب الفراعنة.

موعد مباراة مصر والسنغال

وفيما يخص موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، من المقرر أن ينطلق اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية

ويستضيف ملعب «ابن بطوطة» في مدينة طنجة المغربية، مباراة السنغال ضد مصر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مباريات كاس امم افريقيا 2025.

مشاهدة مباراة مصر والسنغال على النايل سات 

أعلنت القناة الجزائرية الرياضية نقل مباراة مصر والسنغال بث مباشر في كأس أمم أفريقيا 2025، والذي جاء ترددها كالتالي:

1- القمر الصناعي: نايل سات.

2- تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680

3 - معدل الترميز: 27500.

4- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

5- معامل الاستقطاب: أفقي.

وفيما يلي طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية الأولى:

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت الرئيسي للرسيفر، ثم إدخال الرقم السري والمكون من: (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي: (110000000000)

أو الوقوف على القناه الجزائريه الارضيه والضغط على زر بيس ثم إدخال الشفرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق للحفظ والتثبيت.

مباراة مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال مشاهدة مباراة مصر والسنغال على النايل سات تردد قناة الجزائرية الرياضية

