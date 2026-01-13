رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: نركز لتحقيق الفوز.. ولا نفكر في أي شيء اسمه عقدة السنغال

قال حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، إن المنتخب يضع كامل تركيزه على مواجهة السنغال المرتقبة غدًا، متمنيًا تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: «نتمنى أن نقدم مباراة جيدة وأن نربح اللقاء، ولا نفكر في أي شيء اسمه عقدة السنغال».

وأشار إلى أن مدينة طنجة شهدت سقوط أمطار غزيرة اليوم، ، متوقعًا تحسن الأحوال الجوية غدًا، مضيفًا: «على كل الأحوال نحن مستعدون، ونتمنى دعوات المصريين لعبور مباراة الغد».



وحول الفيديوهات الاستفزازية المتداولة والمنسوبة للجانب السنغالي، والتي قال البعض إنها قديمة، علّق الشربيني قائلًا: «نحن منعزلون تمامًا عن كل هذه الأمور، والمعسكر ناجح بكل المقاييس، ولا نلتفت لتلك الفيديوهات سواء كانت حقيقية أو غير ذلك، تركيزنا الكامل منصب على مباراة الغد وإسعاد الجماهير، والتوفيق من الله».



وعن الحالة الصحية للكابتن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قال: «حضر التدريبات مع اللاعبين، وصحته تحسنت كثيرًا، وسيحضر مباراة الغد، وهو متحمس ومتفائل كما اعتدنا دائمًا من منتخب مصر ».



وأضاف أن منتخب مصر يقدم أداءً قويًا منذ بداية البطولة، بفضل العمل الجماعي، موضحًا: « الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن قدم أد\اء بطواليا ، ليس فقط بل والجهاز والإداري والجميع حتى العمال، الجميع يتفانى في حب مصر».



وفيما يخص تدريبات اليوم، أكد الشربيني أن الفريق تدرب على ضربات الجزاء تحسبًا للجوء إليها، قائلًا: «التركيز هو نفسه قبل أي مباراة، مع التدريب علىضربات الجزاء حال اللجوء إليها واللاعبون لديهم إصرار وعزيمة على إسعاد الجماهير».



واختتم حديثه بالإشارة إلى اجتماع الكابتن حسام حسن مع اللاعبين، قائلًا: «سيدخلون المحاضرة بعد العشاء، فعلنا كل شيء، ولا ينقصنا سوى المباراة غدًا، ولا يوجد شيء اسمه عقدة، هذا ليس في حساباتنا».