وليد عبد اللطيف: إصرار لدى اللاعبين للفوز بالبطولة الأفريقية

أكد الكابتن وليد عبداللطيف نجم منتخب مصر، أن منتخب مصر قادر على هزيمة منتخب السنغال، مضيفا أن منتخب مصر لديها لاعبين على قدر عالي من القوة والاحترافية.

واضاف الكابتن وليد عبداللطيف نجم منتخب مصر، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج عل مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن هناك حالة من الحب والإصرار على البطولة، متابعا أن الكابتن حسام حسن خلق حالة من الحب بين اللاعبين.

وتابع الكابتن وليد عبداللطيف نجم منتخب مصر، ان هناك اصرار لدى اللاعبين للفوز بالبطولة، مشيرا إلى أن حسام حسن أسم كبير في القارة الأفريقية.