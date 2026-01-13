لميس الحديدي: أغلب التقديرات تشير إلى أن ترامب لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تصاعد الأحداث بين الولايات المتحدة وطهران، قائلة إن تصاعد التظاهرات داخل إيران تزامن معه تصعيد واضح في لهجة التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادات إيرانية.



وأوضحت، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن الرئيس الأمريكي كتب عبر منصة «تروث سوشيال»: «استمروا، فالمساعدات قادمة إليكم»، دون أن يحدد طبيعة هذه المساعدات، مشيرة إلى أن هذه المساعدات قد لا تكون عسكرية بالضرورة، وربما تشمل إعادة خدمات الإنترنت إلى إيران عبر الأقمار الصناعية، خاصة بعد قيام طهران بقطع الإنترنت عن المتظاهرين.



وأضافت الحديدي أن مجلس الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا صباحًا، وسط حديث إسرائيلي عن اقتراب عملية عسكرية أمريكية، مع إعلان حالة تأهب قصوى في إسرائيل، لافتة إلى أن مثل هذه التصريحات المثيرة لا تعني بالضرورة تنفيذ عمل عسكري مباشر، وقد تكون مجرد تهديدات تهدف إلى تغيير سلوك النظام الإيراني.

وأشارت إلى أن ترامب أعلن عزمه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على شركاء إيران، في إطار الضغط الاقتصادي المتصاعد.



واختتمت قائلة إن أغلب التقديرات تشير إلى أن ترامب لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، بقدر ما يريد دفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل، خاصة في توقيت يسيطر فيه على نفط فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، مع سعيه لخفض أسعار النفط إلى نحو 53 دولارًا، ومحاولة بسط نفوذه على النفط الإيراني.