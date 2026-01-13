قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس: مبعوث ترامب يلتقي سرا رضا بهلوي لمناقشة الاحتجاجات الإيرانية
نقل ياسر صادق إلى المستشفى .. ويغادر خلال ساعات | خاص
ترامب: سنعرف قريبا عدد المتظاهرين القتلى في إيران
الأهلي يتقدم رسميا لضم النيجيري ستانلي نجم الترجي الجرجيسي
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
توك شو

لميس الحديدي: أغلب التقديرات تشير إلى أن ترامب لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني

ترامب
ترامب
هاني حسين

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تصاعد الأحداث بين الولايات المتحدة وطهران، قائلة إن تصاعد التظاهرات داخل إيران تزامن معه تصعيد واضح في لهجة التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادات إيرانية.


وأوضحت، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن الرئيس الأمريكي كتب عبر منصة «تروث سوشيال»: «استمروا، فالمساعدات قادمة إليكم»، دون أن يحدد طبيعة هذه المساعدات، مشيرة إلى أن هذه المساعدات قد لا تكون عسكرية بالضرورة، وربما تشمل إعادة خدمات الإنترنت إلى إيران عبر الأقمار الصناعية، خاصة بعد قيام طهران بقطع الإنترنت عن المتظاهرين.


وأضافت الحديدي أن مجلس الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا صباحًا، وسط حديث إسرائيلي  عن اقتراب عملية عسكرية أمريكية، مع إعلان حالة تأهب قصوى في إسرائيل، لافتة إلى أن مثل هذه التصريحات المثيرة لا تعني بالضرورة تنفيذ عمل عسكري مباشر، وقد تكون مجرد تهديدات تهدف إلى تغيير سلوك النظام الإيراني.
وأشارت إلى أن ترامب أعلن عزمه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على شركاء إيران، في إطار الضغط الاقتصادي المتصاعد.


واختتمت قائلة إن أغلب التقديرات تشير إلى أن ترامب لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، بقدر ما يريد دفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل، خاصة في توقيت يسيطر فيه على نفط فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، مع سعيه لخفض أسعار النفط إلى نحو 53 دولارًا، ومحاولة بسط نفوذه على النفط الإيراني.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

الأنبا يوأنس مطران أسيوط

الأنبا يوأنس يستقبل محافظ أسيوط ورجل الأعمال منير غبور خلال زيارة دير العذراء بدرنكة

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض تهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب

سكن لكل المصريين

رئيس الوزراء يشهد فيلمًا تسجيليًا حول مشروعات سكن لكل المصريين

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

