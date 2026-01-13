ترامب يدعو الإيرانيين للاحتجاج والاستيلاء على المؤسسات الحكومية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشعب الإيراني، اليوم الثلاثاء، إلى "مواصلة الاحتجاج والاستيلاء على المؤسسات الحكومية".

وكتب ترامب- في منشور على منصته (تروث سوشيال)- "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج استولوا على مؤسساتكم.. احفظوا أسماء القتلة والمعتدين.. سيدفعون ثمناً باهظاً.. المساعدة في طريقها إليكم.. ألغيت جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف قتل المتظاهرين".

ويدرس ترامب إمكانية شن ضربة عسكرية على إيران، رغم أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض يشككون في أن ذلك سيؤدي فعليًا إلى إضعاف قبضة النظام على السلطة.. ومن المقرر أن يجتمع فريق الأمن القومي التابع لترامب في البيت الأبيض، اليوم؛ لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن إيران، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيشارك في الاجتماع.

ولفت موقع (أكسيوس) الأمريكي، إلى أنه من الصعب الحصول على صورة كاملة عن حجم الاحتجاجات، حيث لا تزال إيران تعاني من انقطاع الإنترنت.

