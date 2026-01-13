إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بهجوم أمريكي على إيران أقرب من أي وقت مضى

أكد إعلام إسرائيلي أن تقديرات أمنية بأن الهجوم الأمريكي على إيران أقرب من أي وقت مضى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال إعلام إسرائيلي: “تقديرات تؤكد أن ترامب قرر التدخل في إيران ولكن ليس واضحا بعد حدود هذا التدخل وتوقيته”.

وأضاف إعلام إسرائيلي: “ تل أبيب تتوقع بأن ترامب سيهاجم إيران لإجبارها على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جيد لصالحه”.

وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى إيران، مؤكداً أن أي تحرك أمريكي محتمل لن يكون على شكل تدخل بري مباشر.

وأضاف جراهام في تصريحات صحفية أن “النظام الإيراني داس على كل الخطوط الحمراء”.

وفي لهجة تصعيدية، شدد السيناتور الجمهوري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ليس باراك أوباما”، على حد تعبيره، مؤكداً أن ترامب “سيوجه ضربة للنظام الإيراني” دون أن يوضح طبيعة هذه الضربة أو توقيتها.

وكشف مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" أن البرنامج النووي الإيراني يأتي ضمن الأهداف المحتملة لأي ضربة أمريكية قادمة، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.