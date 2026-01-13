قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بهجوم أمريكي على إيران أقرب من أي وقت مضى

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد إعلام إسرائيلي أن تقديرات أمنية بأن الهجوم الأمريكي على إيران أقرب من أي وقت مضى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال إعلام إسرائيلي: “تقديرات تؤكد أن ترامب قرر التدخل في إيران ولكن ليس واضحا بعد حدود هذا التدخل وتوقيته”.

وأضاف إعلام إسرائيلي: “ تل أبيب تتوقع بأن ترامب سيهاجم إيران لإجبارها على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جيد لصالحه”.

وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى إيران، مؤكداً أن أي تحرك أمريكي محتمل لن يكون على شكل تدخل بري مباشر.

وأضاف جراهام في تصريحات صحفية أن “النظام الإيراني داس على كل الخطوط الحمراء”.
وفي لهجة تصعيدية، شدد السيناتور الجمهوري على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ليس باراك أوباما”، على حد تعبيره، مؤكداً أن ترامب “سيوجه ضربة للنظام الإيراني” دون أن يوضح طبيعة هذه الضربة أو توقيتها.

وكشف مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" أن البرنامج النووي الإيراني يأتي ضمن الأهداف المحتملة لأي ضربة أمريكية قادمة، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

ترامب أمريكا واشنطن طهران

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

