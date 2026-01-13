النائب حازم الجندى: تصنيف إدارة ترامب للإخوان كمنظمة إرهابية يؤكد صواب الموقف المصري منذ سنوات

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، يمثل تأكيدًا جديدًا على صحة الرؤية المصرية التي حذرت مبكرًا من خطورة هذا التنظيم وأفكاره المتطرفة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح الجندي في بيان له، أن الدولة المصرية كانت سبّاقة في مواجهة تنظيم الإخوان، ليس بدافع الخصومة السياسية، ولكن انطلاقًا من إدراك عميق لطبيعة هذا التنظيم القائم على العنف، ونشر الفوضى، واستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية تهدد كيان الدول الوطنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تغير في المواقف تجاه جماعة الإخوان، يعكس وعيًا متزايدًا بحقيقة هذا التنظيم، ويؤكد أن مصر خاضت معركة حقيقية نيابة عن المنطقة والعالم، وقدمت نموذجًا واضحًا في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

وشدد النائب حازم الجندي على أن هذا التصنيف من شأنه أن يحد من تحركات التنظيم، ويجفف منابع تمويله، ويكشف شبكاته العابرة للحدود، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التنظيمات المتطرفة بكافة صورها.

وأكد النائب الجندى أن الموقف المصري كان ولا يزال قائمًا على حماية الدولة الوطنية، وصون مؤسساتها، والحفاظ على أمن المواطنين، وهو ما تثبته التطورات الدولية المتلاحقة يومًا بعد يوم .