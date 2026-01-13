قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
رئيس أكاديمية الأزهر: مواجهة الإلحاد تكون بالحجة والعقل لا بالصدام
المشاط: 200 مليار جنيه استثمارات «سكن لكل المصريين».. والمشروع الأكبر عالميا
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
قرار قضائي حاسم يخص مدرسًا متهم بالتحرش بطالب إعدادي في شبين القناطر
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
برلمان

النائب حازم الجندى: تصنيف إدارة ترامب للإخوان كمنظمة إرهابية يؤكد صواب الموقف المصري منذ سنوات

الجندي
الجندي
حسن رضوان

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، يمثل تأكيدًا جديدًا على صحة الرؤية المصرية التي حذرت مبكرًا من خطورة هذا التنظيم وأفكاره المتطرفة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح الجندي في بيان له، أن الدولة المصرية كانت سبّاقة في مواجهة تنظيم الإخوان، ليس بدافع الخصومة السياسية، ولكن انطلاقًا من إدراك عميق لطبيعة هذا التنظيم القائم على العنف، ونشر الفوضى، واستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية تهدد كيان الدول الوطنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تغير في المواقف تجاه جماعة الإخوان، يعكس وعيًا متزايدًا بحقيقة هذا التنظيم، ويؤكد أن مصر خاضت معركة حقيقية نيابة عن المنطقة والعالم، وقدمت نموذجًا واضحًا في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

وشدد النائب حازم الجندي على أن هذا التصنيف من شأنه أن يحد من تحركات التنظيم، ويجفف منابع تمويله، ويكشف شبكاته العابرة للحدود، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التنظيمات المتطرفة بكافة صورها.

وأكد النائب الجندى أن الموقف المصري كان ولا يزال قائمًا على حماية الدولة الوطنية، وصون مؤسساتها، والحفاظ على أمن المواطنين، وهو ما تثبته التطورات الدولية المتلاحقة يومًا بعد يوم .

النائب الجندى مواجهة التنظيمات المتطرفة الدولة الوطنية العابرة للحدود النائب حازم الجندى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ

