واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ماضية في اتخاذ إجراءات حازمة ضد جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”، مشددا على أن واشنطن ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة” لحرمان الجماعة من أي موارد مالية أو دعم لوجستي.

وقال روبيو إن «العقوبات التي فرضت اليوم على الإخوان تمثل خطوة أولى لإحباط أنشطتها وتقويض قدرتها على العمل»، مضيفا: سنواصل الضغط بكل الوسائل لمنعها من الوصول إلى أي مصادر تمويل».

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كـ«منظمات إرهابية»، وفرض عقوبات مباشرة عليها وعلى عدد من أعضائها.

وأوضحت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن الإجراءات شملت فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، معتبرتين أنها تشكل تهديدا مباشراً على الولايات المتحدة ومصالحها.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، وهو التصنيف الأشد، الذي يجرم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المالي للجماعة.

في المقابل، صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني كـ«منظمات إرهابية عالمية»، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بشكل خاص على خلفية دعمهما لحركة «حماس».

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة أمريكية أوسع تستهدف تجفيف منابع تمويل الجماعات المصنفة إرهابية وتعزيز الضغوط الدولية عليها.