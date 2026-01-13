إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية

قال ويليام مارتن، مدير الاتصالات في مكتب نائب الرئيس الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب صنفت ثلاثة فروع في الشرق الأوسط للإخوان المسلمين على أنها منظمات إرهابية، وتفرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وأضاف ويليام مارتن: أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن الإجراءات ضد الفروع اللبنانية والأردنية والمصرية للإخوان المسلمين، والتي قالت إنها تشكل خطرا على الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تقديم مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لعقوبات شديدة تشمل تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الإعلام الأمريكي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أجرت مراجعة إجرائية لمشروع القانون، الذي يقضي بتصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن هذا الملف.

وكان البيت الأبيض أعلن سابقا أن الرئيس ترامب بدأ عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.

ووفق بيان رسمي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ووزير الخزانة لدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGTs).

يأتي هذا التطور في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة ما تصفه بالأنشطة الإرهابية للجماعة على الصعيد الدولي، وسط توقعات بأن يثير المشروع جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية.