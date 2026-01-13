قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
برلمان

النائب مصطفى متولي: قرار إدارة ترامب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يأتي انتصارًا للرؤية المصرية

فريدة محمد

قال النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بتصنيف الإخوان في من مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، خطوة مهمة تعكس تنامي الوعي الدولي بخطورة هذه الجماعة وأفكارها المتطرفة على أمن واستقرار الدول والمجتمعات.

وأكّد متولي، أن هذا القرار يُعد انتصارًا للرؤية المصرية التي طالما حذّرت من الطبيعة الإرهابية لجماعة الإخوان، والتي لم تكن يومًا حركة سياسية كما تزعم، بل تنظيمًا عابرًا للحدود يقوم على العنف والتحريض والفوضى واستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية تهدد كيان الدولة الوطنية.

وأضاف النائب مصطفى متولي أن مصر كانت سبّاقة في مواجهة هذا الفكر المتطرف، وقد دفعت ثمنًا غاليًا من دماء أبنائها وجنودها ومؤسساتها من أجل حماية الدولة والحفاظ على استقرارها، وهو ما يجعل هذا القرار الدولي بمثابة اعتراف صريح بصحة الموقف المصري وبصواب المعركة التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب.

وشدد النائب على أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية في أكثر من دولة يقطع الطريق أمام محاولاتها المستمرة لتغيير صورتها أمام الرأي العام العالمي، ويحدّ من قدرتها على التمويل والتحرك والتنظيم، بما يسهم في تجفيف منابع الإرهاب ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.

ودعا متولي المجتمع الدولي إلى مواصلة التنسيق والتعاون الجاد في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وعدم السماح باستخدام شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان كغطاء لحماية جماعات تمارس العنف وتهدد السلم المجتمعي.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن أمن الدول واستقرار الشعوب لا يمكن أن يكون محل مساومة أو مجاملة سياسية، وأن مواجهة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحاسمًا، حمايةً للأوطان وصونًا لمستقبل الأجيال القادمة

