ترامب للمحتجين في إيران : سيطروا على مؤسسات دولتكم .. المساعدة في الطريق إليكم

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه ألغى كل الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف قتل المحتجين ، حسبما افادت قثناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب للمحتجين في إيران: سيطروا على المؤسسات الإيرانية، المساعدة في الطريق إليكم".

وأكمل ترامب للمحتجين في إيران: من يقتلونكم سيدفعون الثمن باهظا".

وفي وقت سابق، أعلنت إيران، الثلاثاء، إحالة بعض كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن رئيس هيئة التفتيش، قوله: "أحيلت قضايا بعض كبار المسؤولين في الدولة، الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة، إلى القضاء".

وتابع: "أما الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية، فستمنح مهلة أسبوعا واحدا، وفي حال عدم التزامها خلال هذه المدة ستحال إلى القضاء".

وأفادت الوكالة أيضا برفع دعوى قضائية بشأن البنك المركزي و"تقصيره، وستحال إلى القضاء قريبا".