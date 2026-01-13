قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
أخبار العالم

إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم

إيران
إيران
محمد على

أعلنت إيران، الثلاثاء، إحالة بعض كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.


ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن رئيس هيئة التفتيش، قوله: "أحيلت قضايا بعض كبار المسؤولين في الدولة، الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة، إلى القضاء".

وتابع: "أما الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية، فستمنح مهلة أسبوعا واحدا، وفي حال عدم التزامها خلال هذه المدة ستحال إلى القضاء".

وأفادت الوكالة أيضا برفع دعوى قضائية بشأن البنك المركزي و"تقصيره، وستحال إلى القضاء قريبا".

وتواجه إيران ⁠مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، تطورت من شكاوى من صعوبات اقتصادية بالغة إلى دعوات لإسقاط النظام.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 646 شخصا، منهم 505 متظاهرين و113 من قوات الأمن، فضلا ‌عن 7 من المارة.

وأفادت منظمة "نتبلوكس" أن قطع الإنترنت مستمر في جميع أنحاء إيران.

وتتعرض طهران لضغوط غربية كبيرة، بدءا من سحب السفراء حتى تهديد دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية.

والإثنين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي دولة تتعامل مع إيران ستفرض عليها رسوم جمركية قدرها 25 بالمئة على التجارة مع الولايات المتحدة.

إيران كبار المسؤولين الدولة القضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

