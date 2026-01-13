قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
إدارة ترمب تدرج 3 فروع من جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
نقيب المحامين : الفيصل في انتخابات الفرعيات إرادة الجمعية العمومية
أخبار العالم

تصعيد خطير في القدس.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

بن غفير
بن غفير
محمود نوفل

اقتحم منذ قليل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحسب ما أعلنته وزارة شؤون القدس..

وفي وقت لاحق ؛ اقتحم 270 مستوطنا إسرائيليا، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن  270  مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.


في سياق متصل أقدم مستوطنون ، على رعي مواشيهم في أراضي الفلسطينيين جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله، وتسببوا في أضرار لعدد من أشجار الزيتون.


وردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بئرين وبركة للمياه تستخدم لأغراض الزراعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد