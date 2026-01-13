تصعيد خطير في القدس.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم منذ قليل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحسب ما أعلنته وزارة شؤون القدس..

وفي وقت لاحق ؛ اقتحم 270 مستوطنا إسرائيليا، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 270 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.



في سياق متصل أقدم مستوطنون ، على رعي مواشيهم في أراضي الفلسطينيين جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله، وتسببوا في أضرار لعدد من أشجار الزيتون.



وردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بئرين وبركة للمياه تستخدم لأغراض الزراعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.