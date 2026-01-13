كتلة سكانية مؤثرة.. أبو الغيط يكشف عن أزمة تواجه جيل زد

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قضايا الشباب والرياضة باتت تحتل موقعًا محوريًا في صلب معادلات الأمن القومي وبناء الإنسان في العالم العربي، مشددًا على أن التعامل مع الفجوة المتزايدة بين الأجيال، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، أصبح ضرورة ملحّة لحماية الوعي الجمعي ومستقبل المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث هنأ أبو الغيط الوزير أحمد بالهول، وزير الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على تولي بلاده رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة أعمالها.

كما أعرب الأمين العام عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة بلاده للدورة الثامنة والأربعين، والتي أسهمت في تطوير آليات عمل المجلس، وتعزيز فعالية مخرجاته، وإضفاء زخم ملموس على مسيرة العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة.

وأشار أبو الغيط إلى أن اجتماع المجلس ينعقد في لحظة دولية فارقة، يسودها قدر كبير من التوتر والاضطراب، في ظل تلاحق الأزمات الدولية، وتصاعد شبح المواجهات بين القوى الكبرى، وتراجع احترام القواعد المستقرة للقانون الدولي، إلى جانب حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، نتيجة التحولات التكنولوجية العميقة، وتغير طبيعة سوق العمل، وعودة النزعات الحمائية وفرض القيود التجارية.

وأوضح الأمين العام، أن هذه التحولات المتسارعة تلقي بظلالها بشكل مباشر على جيل الشباب، ولا سيما "جيل زد”، الذي يقف على أعتاب عالم لم تتضح ملامحه بعد، ويواجه مستقبله بمزيج من القلق والطموح، لافتًا إلى أن هذا الجيل يضم نحو 2.5 مليار إنسان حول العالم، ويمثل ما يقرب من ثلث سكان المعمورة، ويشكّل كتلة سكانية مؤثرة في مستقبل الدول العربية التي تتميز بتركيبتها الديموغرافية الشابة.

وبيّن أبو الغيط، أن أبناء هذا الجيل يتمتعون باتصال غير مسبوق بالعالم الرقمي، إلا أنهم، ورغم هذا الاتصال الدائم، يعانون من مظاهر العزلة والوحدة، وافتقاد التواصل الإنساني التقليدي، مشيرًا إلى أن انتماءهم للثقافات العالمية السائدة بات أقوى من ارتباطهم بالثقافات المحلية، بما يترك تأثيرًا عميقًا على وعيهم وتكوينهم النفسي ونظرتهم للعالم.

وأكد أن هذه الفجوة بين الأجيال لا يتحمل الشباب مسؤوليتها، بل جاءت نتيجة التأثير المتنامي لمنصات التواصل الاجتماعي ونماذج الذكاء الاصطناعي، التي ما زالت آثارها على الثقافة والتعليم وسوق العمل غير واضحة المعالم، مشددًا على أن مؤسسات الشباب والرياضة العربية تقع على عاتقها مسؤولية كبرى في التعامل مع هذه التحديات، من خلال الفهم العميق أولًا، ثم المواجهة الواعية ثانيًا.

ولفت الأمين العام إلى أن المجتمعات العربية، بما تملكه من طاقات شبابية وحيوية ديموغرافية، تمتلك فرصة تاريخية نادرة، في وقت تعاني فيه مجتمعات أخرى من مظاهر الشيخوخة وتراجع الحيوية الاقتصادية، داعيًا إلى استثمار هذه الميزة بحيث يكون الشباب العربي هو الرافعة الحقيقية للعبور نحو المستقبل الرقمي وامتلاك أدواته.

وشدد أبو الغيط على أن مسؤولية وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية لم تعد مسؤولية قطاعية تقليدية، بل أصبحت مسؤولية استراتيجية تتقاطع مع قضايا الأمن القومي وبناء الإنسان، مؤكدًا أن سياسات الشباب والرياضة يجب أن تقوم على معادلة متوازنة تُسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز انتمائه لمجتمعه، لا لعزله أو فصله عن محيطه.

وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص تمنياته بنجاح أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، معربًا عن أمله في أن تسهم مخرجاتها في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم مسيرة التكامل في مجالي الشباب والرياضة، بما يخدم أجيال الحاضر والمستقبل في الوطن العربي.