دهس صادم في لوس أنجلوس وسط توتر عالمي متصاعد.. ترامب يتوعد إيران وطهران ترد بلهجة نارية

في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل إيران، وتزايد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، دخل المشهد مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، وسط تهديدات متبادلة، وتحركات دبلوماسية غير معلنة، وأحداث ميدانية امتدت تداعياتها إلى خارج حدود إيران، لتشمل الولايات المتحدة نفسها.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس خيارات قوية للغاية تجاه إيران، مشيرا إلى أن احتمال القيام بعمل عسكري بات مطروحا، على خلفية ما وصفه بحملات القمع الدامية التي تطال الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني.

وجاءت تصريحات ترامب ، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران قد تجاوزت "الخط الأحمر" الذي حدده سابقا، والمتمثل في قتل المتظاهرين، ليجيب قائلا: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يتابع التطورات بجدية بالغة، موضحا أن الجيش الأمريكي يراقب الوضع عن كثب، وأن الإدارة تدرس "خيارات قوية جدا"، مع التشديد على أن قرارا سيتخذ في الوقت المناسب، وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى أنه على تواصل مع قادة المعارضة الإيرانية.

وفي مقطع مصور متداول، قال ترامب إن إيران ترغب في التفاوض، موضحا أن اجتماعا يجري الترتيب له بالفعل، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراء قبل انعقاد هذا اللقاء، بسبب ما يحدث على الأرض.

وأضاف: "إيران اتصلت وقالت إنها تريد التفاوض، نعم، قد نلتقي بهم، لكن قد نضطر للتحرك قبل الاجتماع".

يأتي ذلك في وقت هدد فيه ترامب، خلال الأيام الماضية، مرارا بالتدخل، محذرا القادة الإيرانيين من عواقب استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يفكر بجدية في الموافقة على توجيه ضربة، قد تكون محدودة، ضد إيران.

وكشف المسؤولون ، أن الخيارات المطروحة تشمل توجيه ضربات لمواقع غير عسكرية داخل طهران، إلى جانب استهداف عناصر مرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية الإيرانية المتهمة باستخدام العنف لقمع الاحتجاجات.

من جانبه، وصف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أسلوب من وصفهم بـ"مثيري الشغب" داخل البلاد بأنه "أمريكي بالكامل"، وادعى أن طبيعة الجرائم التي يرتكبها مثيرو الشغب المسلحون تعكس "أسلوبا أمريكيا واضحا"، مضيفا أن "قيادة الفوضى على الأرض، وبالاستناد إلى أدلة واضحة، تقع بيد جهاز الموساد"، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، وردا على تصاعد التهديدات الأمريكية، نشر المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر حسابه باللغة الفارسية على منصة "إكس"، صورة تظهر تمثالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هيئة مجسم فرعوني محطم، وكتب خامنئي أن على ترامب أن يدرك أن "الطغاة والمستبدين في العالم، مثل فرعون ونمرود، ومن كانوا على شاكلتهم، عندما بلغوا ذروة غرورهم، أطيح بهم".

واختتم قائلا: "هذا الشخص أيضا سيطاح به"، في إشارة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي.

وعلى وقع استمرار الاحتجاجات داخل إيران، امتدت أصداء التوتر إلى الولايات المتحدة، حيث دهست شاحنة حشدا من المحتجين الذين تجمعوا للتظاهر ضد النظام الإيراني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت شبكة «KNBC» الأمريكية.

جدير بالذكر، أن تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة دهس الشاحنة للمشاركين في مظاهرة لدعم الشعب الإيراني، وسط حالة من الفوضى والهلع في موقع الحادث.