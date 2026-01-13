قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابةً لحالة الطقس.. سلال غذائية ومستلزمات شتوية وإغاثية من مصر لغزة..صور
في ذكراه.. قصة مرض حسين رياض بالشلل ورحيله
4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة .. واعتقال 5 فلسطينيين شمال القدس
التعليم : 5 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
هام للمستأجرين.. هل من يملك شقة يحق له وحدة بديلة مدعومة؟
ريال مدريد في الصدارة وناد عربي فى التوب تن.. خريطة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان عالميا في 2025
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دهس صادم في لوس أنجلوس وسط توتر عالمي متصاعد.. ترامب يتوعد إيران وطهران ترد بلهجة نارية

دهس صادم في لوس أنجلوس وتوتر عالمي متصاعد.. ترامب يتوعد وإيران ترد بلهجة نارية
دهس صادم في لوس أنجلوس وتوتر عالمي متصاعد.. ترامب يتوعد وإيران ترد بلهجة نارية
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل إيران، وتزايد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، دخل المشهد مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، وسط تهديدات متبادلة، وتحركات دبلوماسية غير معلنة، وأحداث ميدانية امتدت تداعياتها إلى خارج حدود إيران، لتشمل الولايات المتحدة نفسها.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس خيارات قوية للغاية تجاه إيران، مشيرا إلى أن احتمال القيام بعمل عسكري بات مطروحا، على خلفية ما وصفه بحملات القمع الدامية التي تطال الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني. 

دونالد ترامب: دليل مبسط لما تعنيه لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق

وجاءت تصريحات ترامب ، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران قد تجاوزت "الخط الأحمر" الذي حدده سابقا، والمتمثل في قتل المتظاهرين، ليجيب قائلا: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يتابع التطورات بجدية بالغة، موضحا أن الجيش الأمريكي يراقب الوضع عن كثب، وأن الإدارة تدرس "خيارات قوية جدا"، مع التشديد على أن قرارا سيتخذ في الوقت المناسب، وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى أنه على تواصل مع قادة المعارضة الإيرانية.

وفي مقطع مصور متداول، قال ترامب إن إيران ترغب في التفاوض، موضحا أن اجتماعا يجري الترتيب له بالفعل، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراء قبل انعقاد هذا اللقاء، بسبب ما يحدث على الأرض.

وأضاف: "إيران اتصلت وقالت إنها تريد التفاوض، نعم، قد نلتقي بهم، لكن قد نضطر للتحرك قبل الاجتماع".

يأتي ذلك في وقت هدد فيه ترامب، خلال الأيام الماضية، مرارا بالتدخل، محذرا القادة الإيرانيين من عواقب استخدام القوة ضد المتظاهرين.

 وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يفكر بجدية في الموافقة على توجيه ضربة، قد تكون محدودة، ضد إيران.

وكشف المسؤولون ، أن الخيارات المطروحة تشمل توجيه ضربات لمواقع غير عسكرية داخل طهران، إلى جانب استهداف عناصر مرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية الإيرانية المتهمة باستخدام العنف لقمع الاحتجاجات.

من جانبه، وصف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أسلوب من وصفهم بـ"مثيري الشغب" داخل البلاد بأنه "أمريكي بالكامل"،  وادعى أن طبيعة الجرائم التي يرتكبها مثيرو الشغب المسلحون تعكس "أسلوبا أمريكيا واضحا"، مضيفا أن "قيادة الفوضى على الأرض، وبالاستناد إلى أدلة واضحة، تقع بيد جهاز الموساد"، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، وردا على تصاعد التهديدات الأمريكية، نشر المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر حسابه باللغة الفارسية على منصة "إكس"، صورة تظهر تمثالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هيئة مجسم فرعوني محطم، وكتب خامنئي أن على ترامب أن يدرك أن "الطغاة والمستبدين في العالم، مثل فرعون ونمرود، ومن كانوا على شاكلتهم، عندما بلغوا ذروة غرورهم، أطيح بهم".

واختتم قائلا: "هذا الشخص أيضا سيطاح به"، في إشارة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي.

وعلى وقع استمرار الاحتجاجات داخل إيران، امتدت أصداء التوتر إلى الولايات المتحدة، حيث دهست شاحنة حشدا من المحتجين الذين تجمعوا للتظاهر ضد النظام الإيراني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت شبكة «KNBC» الأمريكية.

جدير بالذكر، أن تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة دهس الشاحنة للمشاركين في مظاهرة لدعم الشعب الإيراني، وسط حالة من الفوضى والهلع في موقع الحادث.

ترامب لوس أنجلوس إيران تصاعد عالمي أحداث عالمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مجمع سكني متكامل.. تسليم الوحدات السكنية لمتضرري السيول بقرية الديسمي بالجيزة

الحمى القلاعية

الخدمات البيطرية: لدينا لقاح محلي الصنع ضد مرض الحمى القلاعية

رجل الأعمال منصور عامر

منصور عامر يروي تفاصيل شرائه قطارا وتشغيل محطة القناطر

بالصور

طريقة عمل العجة المصرية على أصولها

طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد