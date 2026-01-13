قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: إدارة ترامب لا تعتزم عرقلة إمدادات النفط من المكسيك إلى كوبا

هاجر رزق

أكدت قناة " سي بي إس" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتزم حاليا عرقلة إمدادات النفط من المكسيك إلى كوبا.


 

ووفقا للقناة، يتلخص النهج الحالي لإدارة ترامب في "السماح للمكسيك بمواصلة توريد النفط" إلى كوبا. وبحسب معلومات القناة، أصبحت المكسيك "موردا رئيسيا" للنفط إلى كوبا بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد السلطات الأمريكية.


 

وأشار أحد مصادر القناة إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تحريض انهيار الحكومة الكوبية، بل ترغب في التفاوض مع هافانا" بشأن خروجها من النظام السياسي الحالي.


 

و في وقت سابق، أعلن ترامب أن كوبا لن تتلقى النفط والأموال من فنزويلا بعد الآن.


 

واتهم ترامب، هافانا بتقديم "خدمات أمنية" لكاراكاس. كما أعلن ترامب وقف إمدادات النفط الفنزويلية إلى كوبا. وصرح الرئيس الأمريكي أيضا بأن واشنطن، في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، على اتصال مع السلطات الكوبية بشأن "صفقة" محتملة

