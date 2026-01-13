قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة
سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف
لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية
رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران
أخبار العالم

أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل أول تفش لفيروس "نوروفيروس" على متن سفينة سياحية هذا العام، مما أسفر عن إصابة عشرات الركاب وأفراد الطاقم.


 

إصابات على متن السفينة الأمريكية 

و أصيب ما يقارب 90 شخصا بالمرض على متن سفينة تتبع لشركة "هولاند أمريكا لاين" خلال رحلتها التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي واستمرت حتى 9 يناير الجاري،  و ذلك وفقا لبيانات الوكالة الصحية الفيدرالية.

وتعتبر مثل هذه الفيروسات أحد المخاطر الصحية المعروفة في البيئات المغلقة والمزدحمة مثل السفن السياحية.

ويعد "نوروفيروس" أحد الفيروسات شديدة العدوى، الذي يسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وتشمل أعراضه القيء والإسهال والغثيان وآلام المعدة، وقد يؤدي إلى الجفاف خاصة لدى الأإجسام الضعيفة.

وعادة ما تفرض السلطات الصحية والشركات البحرية بروتوكولات صارمة للتعامل مع مثل هذه العدوى، تشمل تعقيم الأسطح بشكل مكثف وعزل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات النظافة العامة على متن السفينة.


 

نوروفيروس فيروس سفينة سياحية هولاند أمريكا لاين المخاطر الصحية السفن السياحية

