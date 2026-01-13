قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة
سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف
لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية
رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران
وسط تصاعد الاحتجاجات.. الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة إيران فورا
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة

جون هيلي- وزير الدفاع البريطاني
جون هيلي- وزير الدفاع البريطاني
هاجر رزق

أظهر مقطع فيديو متداول في وسائل الإعلام العالمية، لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أنه يحلم باختطاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.

حلم اختطاف “بوتين”

 و قال هيلي، أنه إذا أتيحت له فرصة اختطاف أي زعيم عالمي، سيختار الرئيس الروسي بوتين، و ذلك لمحاسبته على الحرب في أوكرانيا، في موقف ربطه بما وصفه بجـ.ـرائم الحـ.ـرب التي شهدها بنفسه، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف.


 

وأوضح، خلال زيارة موقع ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً شاهقاً في كييف، أن جرائم الحرب الروسية تشمل أيضاً اختطاف أطفال أوكرانيين.


ورأى هيلي أن فكرة الاختطاف كانت «أمراً افتراضياً» إلى حد كبير قبل نحو أسبوع، إلا أن اعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو «أدى إلى إجهاد النظام الدولي القائم على القواعد».


 

وأضاف أن هذا التطور فتح الباب أمام احتمال أن تتبع دول أخرى النهج نفسه في التعامل مع قادة متهمين بارتكاب جرائم.



روسيا ترد على تصريحات "هيلي"


 

و من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزير الدفاع البريطاني عن رغبته في اختطاف الرئيس فلاديمير بوتين تعد "أوهاماً منحرفة"، وفق ما نقله تلفزيون «آر تي» الروسي.

وزير الدفاع البريطاني الحرب في أوكرانيا بوتين اختطاف زعيم عالمي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

إحدى مراكز تحفيظ القرآن

الأوقاف: استمرار الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد