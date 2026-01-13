وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة

أظهر مقطع فيديو متداول في وسائل الإعلام العالمية، لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أنه يحلم باختطاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.

حلم اختطاف “بوتين”

و قال هيلي، أنه إذا أتيحت له فرصة اختطاف أي زعيم عالمي، سيختار الرئيس الروسي بوتين، و ذلك لمحاسبته على الحرب في أوكرانيا، في موقف ربطه بما وصفه بجـ.ـرائم الحـ.ـرب التي شهدها بنفسه، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف.





وأوضح، خلال زيارة موقع ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً شاهقاً في كييف، أن جرائم الحرب الروسية تشمل أيضاً اختطاف أطفال أوكرانيين.





ورأى هيلي أن فكرة الاختطاف كانت «أمراً افتراضياً» إلى حد كبير قبل نحو أسبوع، إلا أن اعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو «أدى إلى إجهاد النظام الدولي القائم على القواعد».





وأضاف أن هذا التطور فتح الباب أمام احتمال أن تتبع دول أخرى النهج نفسه في التعامل مع قادة متهمين بارتكاب جرائم.







روسيا ترد على تصريحات "هيلي"





و من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزير الدفاع البريطاني عن رغبته في اختطاف الرئيس فلاديمير بوتين تعد "أوهاماً منحرفة"، وفق ما نقله تلفزيون «آر تي» الروسي.